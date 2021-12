Tutto il mio folle amore: stasera su Rai1 il film con Claudio Santamaria e Valeria Golino in prima visione

Una prima visione in onda stasera su Rai1: alle 21:25 appuntamento con Tutto il mio folle amore, il road movie diretto nel 2019 da Gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e Valeria Golino.

Tutto il mio folle amore: una scena con Giulio Pranno e Claudio Santamaria

Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato, ma non è stato un periodo semplice. Né per lui, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e il compagno Mario, che ha adottato il ragazzo. Willi, che voleva fare il cantante senza orario e senza bandiera, è invece il padre naturale del ragazzo. Quando, una sera, trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto, scopre che non è proprio come lo immaginava. Ma quel piccolo gesto di responsabilità, tardivo per quanto corretto, è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà i due ad avvicinarsi, conoscersi e volersi bene durante un viaggio, in cui avranno modo di capirsi l'un l'altro, finalmente. E anche Elena e Mario, che si sono messi all' inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non avevano mai potuto confessare.

Tutto il mio folle amore è liberamente tratto dal romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, che racconta la storia vera di Franco e Andrea Antonello.

Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d'Argento e 1 candidatura ai David di Donatello nel 2020.