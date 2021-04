Netflix, aprile 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad aprile 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: dalla serie Zero alla serie fantasy Tenebre e Ossa, ma anche Aquaman, Rambo e Tutto il mio folle amore.

Su Netflix ad aprile 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo, dalla serie Papà, non mettermi in imbarazzo con Jamie Foxx, alla miniserie The Serpent, ispirata a eventi reali e con protagonista Tahar Rahim, alla serie fantasy Tenebre e Ossa. Non mancano poi film come Aquaman e Tutto il mio folle amore.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

The Serpent - (Miniserie) - dal 2 aprile - Lo spietato killer Charles Sobhraj adesca i turisti lungo la "rotta hippie" nell'Asia meridionale degli anni '70. Basato su eventi reali.

Snabba Cash - (Stagione 1) - dal 7 aprile - Le vite di un'ambiziosa donna d'affari, di un affascinante gangster e di un adolescente in difficoltà si scontrano in una disperata e inquietante ricerca della ricchezza.

Papà, non mettermi in imbarazzo! - (Stagione 1) - dal 14 aprile - Un padre single, proprietario di un marchio di cosmetici deve imparare in fretta a fare il genitore quando la cocciuta figlia adolescente va a vivere con lui.

Luis Miguel - (Stagione 2) - dal 18 aprile - Nuova stagione della serie incentrata sulla vita della superstar messicana Luis Miguel.

Zero - (Stagione 1) - dal 21 aprile - Un adolescente timido con lo straordinario potere dell'invisibilità lotta per difendere il suo quartiere.

Tenebre e Ossa - (Stagione 1) - dal 23 aprile - Forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra.

Sexify - (Stagione 1) - dal 28 aprile - Mentre lavorano alla creazione di un'app sul sesso, una giovane donna e le sue amiche iniziano a esplorare il mondo dell'intimità e scoprono se stesse.

Suburbia killer- (Stagione 1) - dal 30 aprile - Diventato un assassino per sbaglio, un uomo precipita in un buco nero. Quando pensa di aver trovato l'amore e la libertà, una telefonata lo fa ripiombare nell'incubo.

Film su Netflix

Film Originali Netflix

Il catalogo di aprile della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo Love and Monsters, candidato per l'Oscar 2021 per i migliori effetti speciali, l'horror Essi Vivono diretto da John Carpenter, l'immortale Rambo con Sylvester Stallone e Il filo nascosto diretto e co-prodotto da Paul Thomas Anderson.

Madame Claude - dal 2 aprile - Nella Parigi degli anni '60 l'influenza di Madame Claude si estende oltre il mondo della prostituzione, fino a quando una giovane donna ricca minaccia di cambiare tutto.

Concrete Cowboy - dal 2 aprile - Costretto a passare l'estate a Philadelphia con un padre che non conosce, un adolescente ribelle trova la propria famiglia nella comunità locale di cowboy neri.

Thunder Force - dal 9 aprile - Due amiche d'infanzia si trasformano in improbabili supereroine in lotta contro il crimine quando una di loro inventa una formula che dà superpoteri alla gente comune.

Night in paradise - dal 9 aprile - Scappato sull'isola di Jeju dopo una brutale tragedia, un assassino con le ore contate stringe un legame con una donna: ma anche lei ha i suoi demoni da affrontare.

Love and Monsters - dal 14 aprile - Sette anni dopo essere sopravvissuto all'apocalisse dei mostri, il tenero e imbranato Joel abbandona un accogliente bunker sotterraneo per andare in cerca della sua ex.

Ride or Die - dal 15 aprile - Rei aiuta la donna che ama da tempo a fuggire dal marito violento. I sentimenti che provano l'una per l'altra si accendono durante la fuga.

Estraneo a bordo - dal 22 aprile - L'equipaggio di una missione su Marte è costretto a fare una scelta impossibile quando un passeggero imprevisto sconvolge la vita a bordo.

L'apparenza delle cose - dal 29 aprile - Dopo aver lasciato Manhattan per la provincia, una giovane donna scopre che il marito e la loro nuova casa custodiscono segreti inquietanti.

I Mitchell contro le macchine - dal 30 aprile - I Mitchell, la famiglia più strana del mondo, devono salvare la razza umana.

Film

Essi vivono - dal 1 aprile - Grazie a strani occhiali da sole, un operaio americano scopre che la terra è controllata segretamente da una colonia di extraterrestri mimetizzati fra gli esseri umani.

The strangers - dal 1 aprile - Una giovane coppia trascorre un week-end in campagna in una casa presa in affitto. Il loro soggiorno viene presto disturbato da tre persone mascherate decise a terrorizzare e ammazzare i due intrappolati in casa.

Rambo - dal 1 aprile - L'eroe di guerra John Rambo è arrestato per vagabondaggio da un arrogante sceriffo. Ribellatosi alla sua brutalità, Rambo fugge sulle montagne e viene braccato dai poliziotti.

L'alba dei morti viventi - dal 1 aprile - Un'invasione di zombi sta dilagando a dismisura, e nessuno sembra essere in grado di arrestare il contagio.

Appena un minuto - dal 3 aprile - Claudio compra uno smartphone che ha un tasto che gli permette di tornare indietro di sessanta secondi e cambiare le scelte sbagliate che prende.

Kong: Skull Island - dal 13 aprile - Una spedizione di scienziati si reca in una sperduta isola del Pacifico, che però si scoprirà essere abitata da King Kong.

Doraemon - Il film: Nobita e le cronache dell'esplorazione della Luna - dal 15 aprile - Doraemon decide di creare un regno di conigli sulla Luna, come narra una leggenda cara a Nobita

Lady Bird - dal 20 aprile - Una studentessa della scuola superiore trascorre il suo ultimo anno nella città californiana di Sacramento prima di partire per il college.

Il filo nascosto - dal 20 aprile - Uno stilista che non ama i compromessi riceve l'incarico di disegnare abiti per i membri della famiglia reale e dell'alta società.

Aquaman - dal 23 aprile - Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo è destinato a diventare il Re che riunirà sotto la sua guida tutti i sette mari.

Tutto il mio folle amore - dal 24 aprile - Vincent è un adolescente autistico, figlio di Willi, il padre biologico, di Elena sua madre e di Mario, il compagno di lei che lo ha adottato.

Documentari su Netflix

Documentari Originali Netflix

I vestiti raccontano - (Miniserie) - dal 1 aprile - In questa docuserie ironica e commovente alcune persone comuni rivelano le storie bizzarre e affascinanti legate ai loro capi di abbigliamento preferiti.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute - dal 7 aprile - In una serata di musica e ricordi piena di celebrità, una comunità di artisti iconici rende omaggio a Dolly Parton, vincitrice del premio MusiCares Person of the Year.

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo - (Miniserie) - dal 7 aprile - Un crimine audace e famoso: nel 1990 due uomini travestiti da poliziotti s'introducono con l'inganno in un museo di Boston rubando una fortuna in opere d'arte.

My Love: sei storie di vero amore - (Miniserie) - dal 13 aprile - Sei coppie provenienti da diverse parti del mondo condividono le loro lunghe storie d'amore in questi teneri ritratti filmati nel corso di un anno.

David Attenborough: la vita a colori - (Stagione 1) - dal 22 aprile - Utilizzando una tecnologia innovativa, questa docuserie esplora la natura da una nuova prospettiva poiché gli animali usano il colore per sopravvivere e prosperare in natura.

Le guide di Headspace: il sonno - (Stagione 1) - dal 28 aprile - Con un approccio amichevole ai benefici della meditazione e l'uso di animazioni, Headspace offre tecniche ed esperienze guidate per avviarsi a questa pratica.

Reality, Show & Stand - UP

Prank Encounters - (Stagione 1) - dal 1 aprile - Le paure più mostruose incontrano momenti spassosissimi in queste candid camera in cui persone reali diventano le protagoniste di horror estremi.

The Wedding coach - come organizzare un matrimonio perfetto - (Stagione 1) - dal 7 aprile - L'ex moglie ed eterna comica Jamie Lee condivide consigli tanto pratici quanto irriverenti sui preparativi per il matrimonio di coppie in difficoltà.

The Circle: USA (Stagione 2) - dal 14 aprile - Realtà e strategia si fondono in questo esperimento sociale online in cui i concorrenti flirtano, fanno amicizia e cambiano identità per un montepremi di 100.000 dollari.

Anime & Animazione