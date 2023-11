Tutti tranne te: Sydney Sweeney e Glen Powell nel trailer della commedia

La commedia Tutti tranne te, con protagonisti Sydney Sweeney e Glenn Powell, arriverà nei cinema italiani il 25 gennaio 2024 e online è stato condiviso un trailer in lingua originale che regala nuove sequenze del progetto.

Nel video si vedono i due protagonisti che si incontrano quando devono partecipare a un matrimonio, decidendo di fingere di essere una coppia pur di provare a liberarsi da genitori che vogliono un ritorno di fiamma e per far ingelosire un'ex.

I due dovranno però affrontare problemi di ogni tipo, da ragni che si infilano nei pantaloni a tuffi inaspettati, mentre potrebbero inoltre emergere sentimenti nuovi.

I dettagli della commedia

Il film Tutti tranne te è stato diretto da Will Gluck, regista di Easy Girl e Amici di letto, e scritto da Ilana Wolpert (High School Musical: The Musical: The Series) insieme allo stesso Gluck. Il progetto è stato prodotto esecutivamente da Sweeney, con Gluck, Joe Roth, Jef Kirschenbaum, Natalie Sellers e Alyssa Altman alla produzione.

Nella commedia Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un fantastico primo appuntamento qualcosa accade che spegne la loro attrazione, fino a quando si ritrovano inaspettatamente insieme a un matrimonio in Australia, dove fanno quello che ogni altro adulto maturo farebbe: fingere di avere una relazione.

Euphoria, Sydney Sweeney: la reazione inaspettata dei suoi nonni alle sue scene di nudo

Oltre al nuovo film ambientato nell'Universo di Spider-Man della Sony, Madame Web, Sweeney ha in cantiere il reboot cinematografico di Barbarella, del quale sarà anche produttrice esecutiva. Il nuovo adattamento della serie di fumetti cult di Jean-Claude Forest è in fase di sviluppo con Sweeney che sarà la seconda incarnazione cinematografica del personaggio dopo quella di Jane Fonda nel film del 1968.

Recentemente, abbiamo invece visto Glen Powell in Hit Man, il nuovo film di Richard Linklater che uscirà prossimamente su Netflix. Di seguito potete leggere la nostra recensione.