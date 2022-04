Euphoria, Sydney Sweeney: la reazione inaspettata dei suoi nonni alle sue scene di nudo

Sydney Sweeney di Euphoria ha rivelato come hanno reagito i suoi nonni alle scene di nudo presenti nella serie che narra le vicende di un gruppo di adolescenti alla ricerca di se stessi.

Sydney Sweeney non ha paura di recitare nelle scene di nudo presenti in Euphoria, neanche se gli spettatori sono i suoi familiari: la giovane attrice ha recentemente rivelato qual è stata la reazione dei suoi nonni alle sequenze hot presenti nella serie di successo.

In un'intervista tratta dall'ultimo episodio del The Ellen Show, la Sweeney ha raccontato un aneddoto relativo al giorno in cui ha invitato i suoi nonni a guardare la premiere di Euphoria, dimenticandosi che nell'episodio erano presenti delle scene di nudo piuttosto esplicite.

"Per la premiere ho invitato tutta la mia famiglia e non ho assolutamente pensato alle scene hot... c'erano i miei nonni, mio ​​zio. Mi son detta: 'È una premiere di Hollywood! Tipo, devi venire!' Ed eravamo tutti seduti uno accanto all'altro, e... io ero sul pavimento. Non stavo pensando ai miei nonni e a che cosa avrebbero visto. Ero così eccitata", ha spiegato l'attrice.

L'eccitazione di Sydney Sweeney per la sua prima grande premiere a Hollywood ha completamente cancellato dalla sua mente la presenza delle scene di nudo e, a peggiorare le cose, "lo schermo televisivo era gigantesco." I nonni dell'attrice a quanto pare sono persone fantastiche e hanno avuto una reazione positiva, anche se inaspettata, alle scene in questione: "Hanno detto che ho le tette più belle di Hollywood."