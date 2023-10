Tutti tranne te: Sidney Sweeney e Glen Powell belli e sensuali nel teaser e poster, svelata l'uscita italiana

Sony Pictures ha svelato il teaser originale e il poster italiano di Tutti tranne te, attesa romcom con la star di Euphoria Sidney Sweeney e Glen Powell che ha adesso una data di uscita: il film approderà nei cinema italiani il 25 gennaio 2024.

Il teaser trailer, della durata di un minuto, non anticipa granché della trama, ma mostra i protagonisti più o meno sempre con pochissimi vestiti addosso impegnati in vari tentativi di seduzione. Per non infastidire nessuno, lo sguardo del regista Will Gluck si divide equamente sia su Sweeney che su Powell. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Sydney Sweeney sulle scene hot di Euphoria: "Mio padre e mio nonno hanno spento la tv e se ne sono andati"

Di cosa parla Tutti tranne te

Nella commedia Tutti tranne te Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

"È stato davvero fantastico!" ha rivelato Sweeney ha raccontato a Entertainment Tonight parlando delle riprese del film. "Voglio dire, l'Australia era un posto così bello per girare, e il cast e la troupe erano così divertenti, non avevo mai riso così tanto su un set prima. Sono stata proprio bene. Ho adorato questa esperienza."