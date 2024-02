Tutti tranne te batte il record di incassi per un adattamento tratto da Shakespeare

Tutti tranne te è ormai diventato un fenomeno a livello globale e la sua ascesa ha superato un record davvero invidiabile. La rom-com con Sydney Sweeney e Glen Powell è stato un sorprendente successo per Sony Pictures ma non tutti sono a conoscenza del fatto che l'opera è tratta dal testo di William Shakespeare, Molto rumore per nulla.

Tutti tranne te, Glen Powell e Sydney Sweeney in un momento romantico

Sebbene il testo shakespeariano si basi principalmente sulla coppia composta da Ero e Claudio, il film presta attenzione al duo secondario, quello composto da Beatrice e Benedetto (nel film Bea e Ben), entrambi decisi ad evitare il matrimonio ma ovviamente destinati ad innamorarsi.

Un successo globale

Tutti tranne te ha incassato 189 milioni di dollari nel mondo e ha raggiunto la vetta tra gli adattamenti cinematografici live action di Shakespeare che hanno incassato di più nella storia del cinema, escludendo Il re leone del 2019, pubblicizzato come live action ma in realtà realizzato con la tecnica del fotorealismo.

Nel cast di Tutti tranne te, diretto da Will Gluck, sono presenti anche Alexandra Shipp, GaTa, Dermot Mulroney, Hadley Robinson, Darren Barnet, Rachel Griffiths, Michelle Hurd, Bryan Brown e Charlee Fraser. Il film è uscito il 25 gennaio in Italia. Sydney Sweeney è famosa per i suoi ruoli in Euphoria e The White Lotus mentre Glen Powell ha recitato in Top Gun: Maverick e tornerà al cinema in estate con il disaster movie Twisters.