Tutti lo sanno stasera su Rai 3: trama e cast del thriller con Penelope Cruz e Javier Bardem

Stasera su Rai 3 va in onda Tutti lo sanno: trama e cast del thriller drammatico con Penelope Cruz e Javier Bardem.

Stasera 25 agosto 2023 su Rai 3, in prima serata alle 21:20, va in onda il film Tutti lo sanno, un thriller drammatico del 2018 prodotto da Spagna, Francia e Italia. La pellicola è diretta da Asghar Farhadi autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Javier Limón. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Everybody Knows: Penelope Cruz in una scena del film

Tutti lo sanno: Trama

Trasferitasi da qualche anno in Argentina, Laura torna in Spagna per il matrimonio della sorella. Ma durante la festa viene rapita sua figlia, e le chiedono un riscatto di trecentomila euro. La aiuterà Paco, che qualche anno prima aveva acquistato dalla donna la sua vigna, e le indagini riveleranno molte cose sul passato di tutta la famiglia.

Everybody Knows: Penelope Cruz e Javier Bardem in una scena del film

Curiosità

Tutti lo sanno è stato presentato in anteprima mondiale l'8 maggio 2018 come film d'apertura del Festival di Cannes. In Italia è arrivato nelle sale l'8 Novembre 2018.

Everybody Knows: Javier Bardem in una scena del film

Il titolo originale è Todos lo saben, nei paesi anglo-sassoni è conosciuto come Everybody Knows. il lungometraggio è stato deginito un dramma psicologico travestito da film giallo.

Due film di Asghar Farhadi hanno vinto l'Oscar al miglior film straniero, Una separazione nel 2012 e Il cliente nel 2017.

Everybody Knows: Javier Bardem e Barbara Lennie in una scena del film

Interpreti e personaggi

Everybody Knows: Ricardo Darín, Eduard Fernández, Penelope Cruz e Javier Bardem in una scena del film

Recensione e trailer

La nostra recensione di Tutti lo sanno

Tutti lo sanno è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 78% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 68 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10