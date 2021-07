Tutti lo sanno: la trama del film con Penelope Cruz e Javier Bardem, stasera su Rai3 in prima visione

Stasera su Rai3, alle 21:20 in prima visione in chiaro, Tutti lo sanno, il film diretto nel 2018 da Asghar Farhadi, con Penelope Cruz e Javier Bardem.

Tutti lo sanno è il film che farà compagnia al pubblico del terzo canale RAI in questo ultimo sabato di luglio: in onda stasera su Rai3, in prima visione, alle 21:20, la pellicola, diretta da Asghar Farhadi, ha aperto la 71a edizione del Festival di Cannes.

Everybody Knows: Penelope Cruz in una scena del film

Laura (Penelope Cruz) è una donna spagnola che vive a Buenos Aires, intrappolata in un matrimonio con un uomo che non ama più.

Le nozze della sorella minore sono l'occasione per lasciare l'Argentina e compiere un viaggio che la riporterà nella piccola cittadina, poco distante da Madrid, in cui è cresciuta. Ad attenderla però non c'è solo la famiglia d'origine ma anche Paco (Javier Bardem), tenero amore di gioventù.

Durante i festeggiamenti sparisce all'improvviso Irene, la figlia di Laura: i messaggi dei rapitori confermano che si tratta di un sequestro. Non verrà però denunciato alle forze dell'ordine ma a occuparsene sarà Jorge, un poliziotto in pensione amico di alcuni familiari.

Sulla lista di sospettati finisce subito Alejandro, il marito di Laura giunto dall'Argentina, per via dei suoi problemi economici e della dipendenza dall'alcol.

Laura intanto è alla ricerca di soldi per pagare il riscatto e chiede aiuto a Paco, cercando di convincerlo a vendere la tenuta in Spagna per racimolare il denaro. Il perchè? Irene sarebbe in realtà sua figlia. C'è però qualcuno che non può credere a questa versione dei fatti: è Bea, la moglie di Paco, convinta che il rapimento sia tutta una messinscena di Laura per vendicarsi di qualcosa che ormai si credeva appartenesse al passato...