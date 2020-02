Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo: negli USA Netflix rende disponibile il film gratis

Tutte Le Volte Che Ho Detto Ti Amo, negli Stati Uniti, è stato messo a disposizione per la visione in streaming anche a chi non è abbonato: Netflix ha infatti ideato questa iniziativa nel tentativo di aumentare il suo numero di utenti.

Come riporta anche Business Insider, in America Netflix sta testando una nuova strategia come incentivo per aumentare il numero di abbonamenti, che ultimamente sono sempre più in calo, vuoi per l'aumento dei prezzi del servizio, vuoi per la crescente competizione, in particolare di Disney+.

Per questo, il primo capitolo delle avventure di Lara Jean, Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, ispirato all'omonimo romanzo di Jenny Han, e il cui sequel, P.S. Ti amo ancora, è uscito lo scorso mercoledì sulla piattaforma, è stato reso disponibile fino al 9 marzo anche a coloro che non sono ancora utenti Netflix.

Just click this link and non-members can enjoy: https://t.co/UoZtdjOFFk — Netflix US (@netflix) February 11, 2020

Un'operazione simile era stata portata avanti dalla compagnia di Cupertino anche nel Regno Unito, in Messico, in Colombia e in India, cercando attrarre abbonati con "prodotti locali" come ad esempio The Crown per l'Inghilterra.

Eppure, negli Stati Uniti, questa è stata la prima volta in cui la piattaforma streaming ha ricorso a un tale espediente.

Ciò sarebbe dovuto alla volontà di porre rimedio alla diminuzione degli abbonamenti in patria, anche rispetto alle previsioni degli analisti, nonostante Netflix sia riuscita comunque a far registrare 8.33 milioni di di utenti a livello internazionale nell'ultimo quadrimestre (contro i 7.15 delle previsioni).

Non male comunque come strategia di marketing, che servirà anche a promuovere ulteriormente il sequel, non trovate?