P.S. Ti Amo Ancora, i protagonisti del film Netflix vs. la macchina della verità

I protagonisti di P.S. Ti Amo Ancora, Noah Centineo e Lana Condor si sottopongono alla macchina della verità per promuovere il sequel del film Netflix. Chissà quante bugie e verità verranno fuori...

In un'intervista con Vanity Fair, gli interpreti di Lara NJean Covey e Peter Kavinsky nei fim tratti dai romanzi di Jenny Han, Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo e P.S. Ti Amo Ancora, vengono sottoposti al test della verità, e uno di loro riuscirà anche a ingannare il macchinario... Su chi scommettete?

La prima a farsi avanti è Lana Condor, anche se non esattamente di sua spontanea volontà. "Dunque, chi è il primo?" chiede il controllore/guardiano della verità, e Noah è celere nel rispondere "Lana!". La ragazza però accetta la sfida, e partono le domande, che è Noah a porgere.

Le prime sono semplici, per assestare le reazioni: sui follower guadagnati dopo l'uscita del primo film, e la pressione che ha seguito questo aumento improvviso di popolarità.

Poi arrivano quelle più "complicate": "È vero che metti mi piace a tutti i miei post di Instagram?" chiede Centineo. "No" risponde onestamente la Condor.

"Ok, è giusto. Hai visto la foto che ho postato dell'Africa?" chiede poco dopo Noah. "Sì" risponde la ragazza, ma il guardiano della verità commenta "Questo è discutibile", e Centineo spiega "Non ho postato nessuna foto dell'Africa". "Ma io sono bravissima a mentire!" ribatte la ragazza. Ouch, beccata Lana!

Dopo alcune domande sulla danza - una delle quali indagava su chi fosse tra i due il miglior ballerino, e quando la Condor ha (falsamente) negato di sentirsi superiore, il povero Noah ci è rimasto un po' male, pur ridendo fragorosamente in risposta -, l'argomento si fa scottante: The Rock. A quanto pare, la ragazza è una grande fan dell'attore, e gradirebbe assai l'idea di avere lui come Peter Kavinsky... Anche se questo significasse non avere più Noah come co-star? Lasciamo a voi il piacere di scoprirlo.

La palla, anzi, i cavi, passano poi a Noah Centineo. "Ti considereresti un idolo delle ragazzine" chiede Lana. "Seee" risponde Noah. Una bugia. "Non mi considero un idolo adolescenziale, ma credo di dovere iniziare ad accettarlo ormai" elabora, ridendo.

"Sei protagonista di varie rom-com di Netflix. La nostra è la tua preferita?" "Sì" risponde senza esitazione il giovane attore. "Vero" conferma il guardiano della verità, e la reazione sollevata ed entusiasta di Lana è imperdibile.

Si prosegue parlando dell'infortunio di Centineo, a cui sono serviti 6 giorni in un B&B per recuperare, i primi tempi, come conferma lui stesso "A Malibu. Perché sono boujee!".

"Credi che qualcuno di quelli con cui hai lavorato ti definirebbe una diva?" chiede allora Lana. Centineo ci mette un po' a rispondere, ma poi va per il "No", la cui sincerità è confermata dal nostro amico guardiano.

Ma subito dopo, ecco che arriva la doccia fredda: "Hai mai mentito durante questo test, e noi non ce ne siamo accorti?" gli viene chiesto. "Sì" risponde Noah.

"È vero" conferma Barry (il guardiano). Su cosa avrà mentito il ragazzo?

P.S. Ti Amo ancora è attualmente disponibile su Netflix.