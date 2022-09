TUDUM, tutti gli annunci Netflix dal panel della Corea: Hellbound 2, la Casa di Carta: Corea e molto altro

La nuova edizione di TUDUM è cominciata, e il panel della Corea ci ha già riservato grandi annunci per il futuro targato Netflix, dalla seconda stagione di Hellbound alla seconda parte de La Casa di Carta: Corea, più tante novità: scopritele assieme a noi.

Si sta svolgendo in queste ore l'evento globale organizzato da Netflix che prende il nome dal celebre suono che sentiamo all'inizio di ogni programma della piattaforma, TUDUM, e questa volta a dare inizio alle danze è stata la Corea con una serie di annunci che faranno gioire i fan.

Tra anteprime, clip inedite e annunci ufficiali, Choi Min-ho (star di The Fabulous, una delle novità della piattaforma) e Cho Yi-hyun (All Of Us Are Dead) ci hanno infatti presentato una programmazione davvero niente male per i prossimi mesi.

Stando a quanto comunicato durante il panel, vedremo presto una seconda stagione per Hellbound, annunciata ufficialmente con una clip esclusiva e la seconda parte de La Casa di Carta: Corea, anticipata da un footage dai nuovi episodi, mentre il cast di Squid Game ci ha mostrato una clip inedita dalla prima stagione della popolarissima serie tv.

Per quanto riguarda invece le novità, come ci ricorda anche Deadline, sono stati annunciati un reality show, Physical:100, dove 100 concorrenti di ogni genere, etnia ed età dovranno provare la propria forza e resistenza affrontando delle prove fisiche piuttosto anticonvenzionali; e una rom-com intitolata The Fabulous.

E a proposito di reality e competizioni, vedremo anche il ritorno di Single's Inferno, con tanti "upgrade" all'orizzonte.

Insomma, il binomio Netflix e Corea continua a funzionare alla grande, non trovate?