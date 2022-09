TUDUM: seguite l'evento Netflix in diretta con noi dalle 18

Netflix svelerà molte anticipazioni e compierà degli importanti annunci durante il nuovo appuntamento con l'evento virtuale TUDUM, che commenteremo durante una live di Movieplayer su Twitch.

L'appuntamento è per le ore 18 in streaming per poter scoprire tutte le notizie legate a oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo.

Durante il TUDUM ci sarà spazio per delle notizie sulla stagione 3 di The Witcher, di cui sarà proposto anche un dietro le quinte, condivise dal protagonista Henry Cavill, e per alcune curiosità sullo spinoff The Witcher: Blood Origin.

I fan di Lupin potranno poi vedere una clip inedita della Parte 3 della serie con Omar Sy.

Tra i titoli in programma per quanto riguarda le serie ci saranno 1899, Berlin (lo spinoff della serie La casa di Carta), Élite, la stagione 3 di Bridgerton e lo spinoff Queen Charlotte, e Stranger Things con video inediti delle riprese della quarta stagione e divertenti blooper.

Contenuti inediti anche per Mercoledì, la serie con Jenna Ortega diretta da Tim Burton, The watcher di cui sarà condiviso il primo trailer, Tenebre e Ossa, e The Umbrella Academy.

Programma molto ricco anche dal punto di vista dei film con un dietro le quinte di Heart of Stone che ha come protagonisti Gal Gadot, Jamie Doran e Alia Bhatt; Glass Onion: Knives Out 2; Slumberland con star Jason Momoa; la commedia romantica Da me o da te con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher; la nuova versione di Pinocchio firmata da Guillermo del Toro, The Old Guard, Enola Holmes, They Cloned Tyrone e Extraction 2.

TUDUM coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo. I prossimi appuntamenti sono: