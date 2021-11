Hellbound, su Netflix in streaming da oggi

Hellbound, la nuova serie coreana firmata dall'autore del cult Train to Busan, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 19 novembre 2021!

Netflix ha rilasciato la serie sud-coreana Hellbound, fantasy-horror in sei episodi presentato in anteprima al Toronto Film Festival, disponibile in streaming da oggi 19 novembre 2021!

Hellbound è un fantasy-horror in sei episodi diretto dal regista di Train to Busan Yeon Sang-ho. Ecco cosa si legge nella sinossi: "Un giorno riceverai un messaggio da un mittente sconosciuto. Il messaggio includerà solo il tuo nome, il fatto che stai andando all'inferno e il tempo che ti rimane da vivere. Quando il tempo scade, gli esseri soprannaturali si manifestano per condannarti all'inferno. In mezzo al caos sociale e all'isteria crescente, la gente deve trovare un modo per sopravvivere a questo inspiegabile terrore."

Hellbound: una foto di scena

Secondo quando anticipato, nella serie il soprannaturale fa la sua comparsa nel mondo per condannare le persone all'inferno. Non importa se questi eventi sono una benedizione o una maledizione: un nuovo gruppo religioso li interpreta tutti come volontà del divino. Ciò che si sviluppa in questa situazione è una storia corale intensa incentrata su un gruppo di persone che tentano di sopravvivere in condizioni di totale caos sociale. Hellbound è un adattamento del popolare webtoon coreano Hell, che ha ottenuto molto successo in patria. A guidare il cast dello show è la star di Burning Yoo Ah-in.

Hellbound è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.