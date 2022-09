La Casa di Carta: Corea, da TUDUM una nuova clip della serie Netflix

[video id=JLcfvjezebs]

La Casa di Carta: Corea sta per tornare su Netflix con la seconda parte della prima stagione, e nel corso dell'ultima edizione di TUDUM è stata mostrata una clip inedita dai nuovi episodi.

Durante l'evento, infatti, ci sono arrivate grandi notizie per i fan delle produzioni made in Korea, e tra questi ha fatto capolino anche un filmato proveniente dalla seconda parte di stagione del remake coreano de La Casa di Carta.

Nella clip che riporta anche Deadline, il Capitano Cha Moohyuk (Kim Seung-O) mostra tutta la sua efferatezza in un mondo in cui Nord e Sud Corea hanno ormai trovato la via per una riunificazione, e una nuova valuta si pone alla base di un'economia congiunta. Ovviamente, l'occasione è troppo ghiotta per non organizzare il colpo del secolo...

La casa di carta: Corea è scritta da Ryu Yong-jae e diretta da Kim Hong-sun, e arriverà prossimamente su Netflix con i suoi nuovi episodi. Nel cast anche Eugene Ko, Park Hae-soo, Yunkin Kim, Jeon Jong-seo, Lee Si-woo, Yoo Ji-tae, Kim Ji-hoon e Hao Feng.