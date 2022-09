TUDUM: The Crown 5, The Witcher 3, Enola Holmes 2 e Bridgerton 3 tra le anticipazioni di Netflix

Netflix svela la lineup dell'evento globale TUDUM, che prevede anticipazioni sulle serie The Crown 5, The Witcher 3, Bridgerton 3 e sul sequel di Enola Holmes.

Netflix ha rivelato la scaletta di Tudum, il secondo evento annuale virtuale gratuito per gli utenti della piattaforma streaming che si terrà sabato 24 settembre. Tra le anticipazioni, spazio a The Crown 5, Bridgerton 3, The Witcher 3 e il sequel di Enola Holmes, ma anche le nuove serie Queen Charlotte e l'atteso dramma di fantascienza Three-Body Problem.

Henry Cavill nei panni di Geralt

Come anticipa il trailer di Tudum, l'evento conterrà "notizie, filmati inediti, trailer e primi sguardi, nonché interviste con le più grandi star e creatori di Netflix".

Il Tudum 2022 abbraccerà quattro continenti con cinque eventi, a cominciare dalla Corea. Qui di seguito il programma completo:

Alle 11:00 KST, Tudum prende il via con uno spettacolo emozionante in Corea. Alle 11:00 IST i fan avranno uno sguardo divertente su ciò che ci aspetta dall'India. Alle 10:00 PT, Tudum inizia come uno spettacolo in due parti con la Parte 1 dagli Stati Uniti e l'Europa, e la Parte 2 alle 20:30 dall'America Latina, comprese le sorprese da altri paesi. Alle 13:00 JST del 25 settembre le nostre star dal Giappone chiuderanno Tudum con una celebrazione della programmazione giapponese.

Ecco l'elenco completo di programmi TV, film e videogiochi che verranno presentati.

SERIE TV

1899

3 Body Problem

Alice In Borderland

Belascoarán

Berlin

Bridgerton

Class

Dead To Me

El Amor Después Del Amor

El Reino

Elite

Emily In Paris

First Love

Glitch

Guns & Gulaabs

Heartstopper

Jojo's Bizzare Adventure Stone Ocean

Love Is Blind: Brazil

Lupin

Manifest

Money Heist: Korea - Joint Economic Area

Nayanthara: Beyond The Fairtytale

Never Have I Ever

Outer Banks

Physical: 100

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Rana Naidu

Scoop

Shadow And Bone

Soup

Squid Game

Stranger Things

The Crown

The Fabulous

The Makanai: Cooking For The Maiko House

The Umbrella Academy

The Watcher

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Triada

Vikings: Valhalla

Wednesday

You

FILM

20th Century Girl

Ardiente Paciencia

A Través Del Mar

Beyond The Universe

Carga Máxima

Chor Nikal Ke Bhaga

Enola Holmes 2

Extraction 2

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Guillermo De Toro's Pinocchio

Heart Of Stone

Kathal Khufiya

Matrimillas

Monica, O My Darling

Qala

The Redeem Team

Slumberland

The School For Good And Evil

They Cloned Tyrone

Your Place Or Mine

VIDEO GAMES