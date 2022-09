TUDUM, il trailer del nuovo imperdibile evento globale targato Netflix

Non prendete impegni il 24 e il 25 settembre, perché TUDUM sta per tornare: l'evento globale targato Netflix presenterà tanti contenuti in anteprima sui nuovi progetti della piattaforma, e saranno tantissime le star coinvolte, proprio come promette il trailer ufficiale.

"Attenzione: questo annuncio è rivolto a tutti i fan! Tudum torna con 5 spettacoli il 24 settembre. Guarda le tue star e i tuoi ideatori preferiti da tutto il mondo su un palcoscenico virtuale per un'esaltante giornata ricca di notizie, esclusive e anteprime Netflix" si legge nella caption del trailer della nuova edizione di TUDUM.

Uno degli eventi più attesi dagli abbonati Netflix sta infatti per fare il suo ritorno: il 24 e il 25 settembre, attraverso 5 diverse iniziative, si festeggerà la programmazione della celebre piattaforma streaming con anticipazioni, anteprime, annunci e spettacoli da ogni parte del mondo.

In compagnia degli ideatori dei film e degli show e delle serie tv della piattaforma, e assieme a un numero incredibile di star del cinema, della tv e del mondo dello spettacolo, TUDUM, la cui ultima edizione ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi, sarà così strutturato:

Il 24 settembre alle 4:00 TUDUM avrà inizio con uno show dalla Corea.

Il 24 settembre alle 7:30 i fan avranno l'opportunità di vedere alcune anteprime dall'India.

Il 24 settembre alle 19:00 i fan riceveranno novità esclusive su serie TV e film degli Stati Uniti e dell'Europa.

Il 24 settembre alle 20:30 saranno annunciati numerosi titoli in arrivo dall'America Latina, incluse alcune sorprese da altri Paesi.

Il 25 settembre alle 6:00 le star di Netflix dal Giappone concluderanno TUDUM con un evento dedicato all'intrattenimento giapponese.

TUDUM sarà disponibile per la visione in diretta su tutti i canali YouTube di Netflix in 29 lingue. Per ulteriori informazioni sui titoli e le celebrità presenti durante l'evento potete recarvi sul sito ufficiale di TUDUM.