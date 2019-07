True Lies: la reunion di Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis su Instagram

Le star di True Lies Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis hanno celebrato con una foto su Instagram la reunion a 25 anni di distanza dall'uscita del film.

Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis in una sequenza del film True Lies

Una reunion particolarmente felice per i due divi che, 25 anni dopo aver collaborato insieme in True Lies, si sono ritrovati in un incontro coronato da abbracci e sorrisi. Sotto la foto che li vede vicini, accompagnata dall'hashtag dei loro nomi di finzione, Jamie Lee Curtis scrive:

"Ancora insieme per la prima volta. Mi mozzi ancora il fiato! Più anziani, più saggi, ma siamo ancora noi, pronti a imparare, amare e ridere lungo il cammino".

True Lies, diretto da James Cameron, vede Arnold Schwarzenegger nei panni di un agente governativo che lotta per mantenere l'equilibrio tra il suo lavoro e i doveri familiari. Jamie Lee Curtis interpreta sua moglie che viene catturata da un'organizzazione terroristica per poi diventare una spia a sua volta e aiutare il marito a sconfiggere i terroristi. Nel cast anche Tom Arnold, Art Malik, Bill Paxton, Tia Carrere ed Eliza Dushku.

"Hasta la vista Baby!", Arnold Schwarzenegger: i primi 70 anni di un mito

A maggio, McG aveva annunciato l'intenzione di trasformare True Lies in una serie tv per la piattaforma streaming Disney+, ma non è chiaro se la serie televisiva fungerà da sequel o se sarà un vero e proprio reboot. Per ora non sappiamo neppure se Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis saranno coinvolti in qualche modo nel progetto, ma la reunion su Instagram fa ben promettere.

A breve Arnold Schwarzenegger sarà protagonista di un'altra importante reunion con una star del grande schermo, lo rivedremo, infatti a fianco di Linda Hamilton in Terminator: Destino Oscuro, la cui uscita italiana è fissata per il 31 ottobre. James Lee Curtis tornerà nell'iconico ruolo della scream queen Laurie Strode nei due sequel di Halloween diretti da David Gordon Green che saranno girati back-to-back in autunno.