True Lies, la reunion tra Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis (che lo salva da una figuraccia)

Arnold Schwarzenegger è stato protagonista degli upfront di Amazon nella giornata di ieri, dove ha avuto modo di illustrare il suo prossimo progetto, The Man with the Bag, ma il suo discorso si è protratto più di quanto fosse possibile, così Jamie Lee Curtis è venuta in suo soccorso.

Schwarzenegger ha pubblicizzato il suddetto film con il suo consueto stile. Dopo aver inizialmente entusiasmato il pubblico e guadagnato la più grande ovazione della serata al Beacon Theatre, ha continuato con il suo comizio come se fosse ancora il governatore della California.

"Il marketing, la comunicazione alla massa e la pubblicità sono la cosa più importante", ha detto alla sala piena di inserzionisti. "Potete avere il miglior prodotto del mondo, ma se non lo conoscono, non avete nulla! Assolutamente nulla".

L'intervento provvidenziale di Jamie Lee Curtis

Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis in una sequenza del film True Lies

Mentre la folla iniziava a titubare nervosamente e Schwarzenegger snocciolava punti di discussione come se fossero pesi leggeri, Curtis ha iniziato ad avanzare sul palco verso di lui. Anche se era stato programmato, è sembrato un tentativo spontaneo di convincere il settantasettenne Schwarzenegger a concludere il suo intervento.

True Lies: un immagine tratta dal film

"Questo è abuso di anziani!", ha sbottato la star quando Curtis gli ha preso il braccio. Il ritorno sul palco delle due star ha offerto loro l'opportunità di ricordare la realizzazione di True Lies, film del 1994 del regista James Cameron. Il classico d'azione era incentrato su una coppia sposata coinvolta nello spionaggio internazionale.

"Trent'anni fa eravamo insieme", ha detto Curtis. "E ora siamo qui a parlare di strategie di marketing". A differenza del film, ha aggiunto, "non abbiamo bisogno di andare sotto copertura per salvare la situazione". Curtis ha anche rivelato come Schwarzenegger avesse accettato di far apparire il suo nome accanto al suo e sopra il titolo di True Lies in tutto il materiale di marketing e nei titoli di testa, una mossa all'epoca insolita per una co-protagonista donna. Cameron l'aveva proposto "perché è un film su un matrimonio", ha ricordato Curtis. "E Arnold Schwarzenegger, che chiaramente poteva anche non accettare, ha acconsentito".