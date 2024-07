True Lies: l'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) del film di James Cameron è in sconto su Amazon

Uscito nel 1994, diretto da James Cameron, con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, True Lies è uno di quei film che bene o male tutti ricordano, vuoi per la sua immediatezza, o anche semplicemente per alcune scene rimaste legate alla memoria comune. Stiamo parlando di una pellicola che ha saputo mescolare in modo innovativo azione, commedia e romanticismo, ridefinendo il genere dei film d'azione, con le interpretazioni dei suoi protagonisti apprezzate dal settore e dagli appassionati (Jaime Lee Curtis, ad esempio, ha ricevuto elogi per la sua performance dinamica e divertente). A tutto ciò bisogna aggiungere gli incassi ottenuti quasi subito, con un successo commerciale praticamente indiscutibile.

Partendo da tutte queste ragioni, oggi vi segnaliamo che l'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) di True Lies è attualmente disponibile.

La storia di True Lies

In True Lies vediamo Arnold Schwarzenegger nei panni di Harry Tasker, un agente segreto che lavora per una misteriosa agenzia governativa. Harry conduce una doppia vita, fingendosi un noioso venditore di computer agli occhi della sua famiglia. Sua moglie Helen, interpretata da Jamie Lee Curtis, ignora completamente la vera identità del marito e si sente insoddisfatta del loro matrimonio monotono. Quando Harry scopre che Helen potrebbe essere coinvolta in una relazione extraconiugale, le sue due vite si intrecciano in un'esplosione di azione e caos.

Nell'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) di True Lies troverete due dischi e ghiotti contenuti speciali per approfondire ulteriormente il vostro film preferito. Tra questi: "La paura non esiste: una retrospettiva", "Sceneggiatura, grafiche e materiale pubblicitario", "Un tuffo nei segreti della produzione con documenti inediti" e altro.