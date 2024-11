True Lies: Arnold Schwarzenegger e Tom Arnold si riuniscono per distribuire tacchini del Ringraziamento

Le festività spesso sono il momento in cui si ritrovano anche vecchi amici che non si vedevano da tempo. È un po' quello che è accaduto tra Arnold Schwarzenegger e Tom Arnold, ex colleghi di set in True Lies di James Cameron.

In occasione della 43ma edizione del Miracle on 1st Street Turkey Giveaway and Tree Lighting Ceremony all'Hollenbeck Youth Center di Los Angeles, che si è trasformato in una reunion a sorpresa e improvvisata di True Lies.

Il Ringraziamento

Schwarzenegger e Arnold si sono ritrovati nella medesima occasione per distribuire tacchini in vista del Giorno del Ringraziamento e per dare il via alla stagione festiva negli USA. Il duo è stato fotografato durante la distribuzione di tacchini.

I volontari presenti all'evento hanno distribuito circa 1.000 esemplari di tacchini oltre a sacchi di tortillas, frutta, carote, patate e cipolle alle famiglie della zona. L'evento annuale per l'ex governatore della California è una tradizione che dura da oltre tre decenni.

Generosità

Recandosi all'evento, Tom Arnold ha raccontato di aver detto alla figlia che gli sembrava di essere ad un concerto di Taylor Swift mentre Arnold Schwarzenegger ha sottolineato la generosità del popolo americano in queste occasioni.

"Quando arrivai in America nel 1968 non sapevo nemmeno cosa fosse il Ringraziamento. Le persone della palestra vennero nel mio appartamento vuoto portando lenzuola, posate, piatti, cibo e una radio. La generosità del popolo americano fu straordinaria, ricorderà sempre queste cose".

In True Lies di James Cameron, Arnold Schwarzenegger interpreta un agente segreto e Tom Arnold un membro del suo team, al fianco di Jamie Lee Curtis.