True Lies: CBS mette in cantiere il pilot della serie reboot prodotta da James Cameron

Un reboot televisivo di True Lies, cult di James Cameron del 1994, sta per diventare realtà. CBS ha messo in cantiere il pilot della serie tv che sarà prodotta da Cameron con McG e Matt Nix.

True Lies: un immagine tratta dal film

Il pilot di True Lies è firmato da Matt Nix e sarà diretto da McG. Al centro della storia, una donna scopre che il suo insignificante marito consulente informatico è un'abile spia internazionale. La donna, una casalinga di periferia insoddisfatta, verrà trascinata in una vita di pericoli e avventura quando viene reclutata per lavorare al fianco del marito per salvare il mondo mentre i due cercano di rivitalizzare un matrimonio senza passione.

Matt Nix sarà produttore esecutivo della serie con la sua Flying Glass of Milk Productions, McG e Mary Viola produrranno con la loro Wonderland Sound and Vision, Cameron e Rae Sanchini con Lightstorm Entertainment.

True Lies: la reunion di Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis su Instagram

L'originale True Lies, scritto e diretto da James Cameron, vedeva nel cast le star Arnold Schwarzengger e Jamie Lee Curtis, con loro anche Tom Arnold, Art Malik e Bill Paxton. Remake della commedia francese del 1991 La Totale, il film si è rivelato un successo al box office.​

CBS ha già aggiunto in questa stagione due serie ispirate a film di grande impatto, Clarice, sequel de Il silenzio degli innocenti, e The Equalizer, reboot al femminile della saga.