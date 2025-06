True Detective: Matthew McConaughey e Woody Harrelson pronti a tornare nella serie cult? Parla Nic Pizzolatto

Non è una novità che Matthew McConaughey e Woody Harrelson siano rimasti legati professionalmente dopo la loro iconica interpretazione nella prima stagione di True Detective. Ora, a oltre un decennio dalla messa in onda di quella stagione, Nic Pizzolatto - ideatore della serie - ha lasciato intendere che un ritorno dei due attori nei rispettivi ruoli di Rust Cohle e Marty Hart potrebbe non essere solo un sogno dei fan.

Cosa ha detto Pizzolatto sul ritorno di McConaughey-Harrelson

Durante un intervento al podcast Nothing Left Unsaid, Pizzolatto ha rivelato di avere in mente una nuova trama che riporterebbe in scena i due detective. Sebbene non ci sia ancora nulla di scritto, ha confermato che ci sono state conversazioni tra lui, McConaughey e Harrelson sulla possibilità di riprendere in mano quei personaggi. Entrambi gli attori, ha detto, sarebbero disponibili a tornare, purché il progetto giusto prenda forma.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson in una scena dell'episodio 8 di True Detective, Form and Void

A gennaio 2025, i due attori si sono ritrovati brevemente nei panni di Cohle e Hart per uno spot pubblicitario legato alla campagna True to Texas, offrendo ai fan un assaggio nostalgico della loro celebre dinamica.

Pizzolatto non scrive per la serie HBO dalla conclusione della terza stagione, dopo la scadenza del suo contratto con la rete. Tuttavia, è rimasto legato al progetto come produttore esecutivo anche durante la quarta stagione, Night Country, firmata da Issa López. Proprio su questa nuova iterazione della serie, Pizzolatto non ha nascosto alcune riserve, definendo "assurdo" il modo in cui la stagione si ricollega alla narrazione originale.

True Detective: Matthew McConaughey e Woody Harrleson una scena dell'episodio Who Goes There?

Nel frattempo, la prima stagione continua a essere considerata uno dei momenti più alti della serialità contemporanea, e un eventuale ritorno dei suoi due protagonisti rappresenterebbe un evento di grande risonanza. Resta da vedere se dalle parole si passerà presto ai fatti.

Va ricordato che un tentativo di collaborazione tra McConaughey e Pizzolatto era già stato avviato con Redeemer, serie basata sul romanzo The Churchgoer, poi cancellata da FX nel 2021 prima dell'inizio della produzione.