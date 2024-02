True Detective: Night Country, Nic Pizzolatto posta le recensioni negative, Kali Reis: 'Patetico'

La faida di Nic Pizzolatto contro True Detective: Night Country non si interrompe, ma di fronte alle stroncature da lui condivise la co-star Kali Reis gli risponde per le rime.

Il creatore originale di True Detective Nic Pizzolatto non si dà pace e torna a criticare pubblicamente la quarta stagione, True Detective: Night Country, condividendo le stroncature sui social media. E ricevendo una risposta piuttosto risentita da parte della co-star Kali Reis, che lo ha definito "patetico e vergognoso".

True Detective - Night Country: Jodie Foster e Kali Reis in un momento della serie

La quarta stagione di True Detective è stata interamente diretta e co-scritta da Issa Lopez, Nic Pizzolatto è comunque coinvolto nella serie in veste di produttore esecutivo anche se ne ha preso pubblicamente le distanze per via del plot a suo parere poco arguto.

Pizzolatto non ha fornito alcun commento personale sul finale di True Detective: Night Country scegliendo, piuttosto, di condividere le reazioni negative di altre persone che hanno criticato la nuova stagione definendola "irrispettosa e offensiva" e un "bel casino". Ha ripubblicato i commenti di diversi fan indignati per il finale e le sue risoluzioni "pigre e senza senso", dove si afferma che Issa Lopez aveva "massacrato" la sua scrittura originale dati i collegamenti tra Night Country e la prima stagione di True Detective.

La risposta del cast di True Detective 4

La risposta alle provocazioni di Nic Pizzolatto non si fatta attendere. Kali Reis, wrestler diventata attore e co-star di True Detective 4 a fianco di Jodie Foster ha scritto su X:

"È una vergogna (che abbia deciso di condividere le stroncature). Ma ehi, immagino che 'se non hai niente di buono da condividere, fanculo agli altri' sia la nuova moda lol." Pizzolatto originariamente aveva insultato Night Country nei commenti Instagram poi cancellati in cui definiva "così stupide" le svolte narrative. Ha anche detto a un fan: "Certamente non ho avuto alcun ruolo nella stesura di questa storia o qualsiasi altra cosa. Non è colpa mia."