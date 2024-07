Alexandra Daddario, l'intervista: “Faccio l'attrice per raccontare storie. E vorrei essere Barbie umana”

Un lungo abito nero, dal taglio ampio. Quando l'avevamo incontrata al Filming Italy Sardegna Festival, lo scorso giugno, molti degli addetti ai lavori presenti avevano visto in quel look il tentativo di mascherare una gravidanza non ancora annunciata. A distanza di poco è arrivata la conferma ufficiale via Instagram con tanto di ironico riferimento alle gravidanze di Margot Robbie e Hailey Bieber: Alexandra Daddario aspetta il suo primo figlio con il marito, il produttore Andrew Form, cofondatore di Platinum Dunes.

L'industria hollywoodiana, tra pregi e difetti

Alexandra Daddario in una scena di Bereavement

Una carriera iniziata da giovanissima grazie a una pubblicità sulle Barbie - "Quale modello sarei?", ride Daddario. "Mi piacerebbe essere Barbie felice. Ma il film su Greta Gerwig parla di una gamma complessa di emozioni. Quindi forse direi Barbie umana"- durante la quale ha potuto osservare da vicino i cambiamenti interni all'industria cinematografica e televisiva di Hollywood prendendo parte a film e serie tv come il Il calamaro e la balena di Noah Baumbach e I Soprano passando per Baywatch e True Detective. "Tra gli aspetti positivi ho notato che abbiamo avuto molte discussioni su come sostenere le registe e le produttrici e un maggior numero di donne nel settore. E penso di aver visto un enorme cambiamento in questo negli ultimi 20/25 anni", sottolinea l'attrice.

"In peggio non saprei. Il mondo dell'intrattenimento è pieno di persone meravigliose e stiamo tutti solo cercando di destreggiarci nel clima attuale. Le cose stanno cambiando con lo streaming e il modo in cui consumiamo intrattenimento, tra TikTok e gratificazione immediata. I film stanno diventando degli eventi. Penso che tutti stiano solo cercando di capire come assicurarsi di fare soldi. Perché alla fine è un business ed è così che si fa andare avanti l'arte. È frustrante, ma tutti lo stanno capendo".

Alexandra Daddario su Sai tenere un segreto?: "Tutti pensano che io sia solo sexy, ma amo far ridere"

Un punto di vista produttivo

Alexandra Daddario in una scena di Sai tenere un segreto?

Un'industria che ha potuto osservare anche da un altro punto di vista, quello produttivo, grazie a Sai tenere un segreto, e L'evocazione. "È vero, ho avuto dei credits come produttrice, ma non mi sento tale. Mio marito è un produttore e l'ho osservato nel suo lavoro. Sono stata su così tanti set e ho lavorato con così tanti produttori che ho un buon senso dal punto di vista degli affari. È un lavoro molto duro, comporta molte responsabilità", confessa Daddario.

"Penso che la cosa principale che ho visto è che sui migliori set in cui sono stata non si taglia ovunque a livello finanziario. Ci sono stati sicuramente alcuni progetti a cui ho lavorato in cui forse le cose non erano state pianificate correttamente, siamo entrati in produzione troppo velocemente o la sceneggiatura non era finita. Penso che ti imbatti in problemi quando provi a prendere scorciatoie o cercare di mettere in produzione qualcosa che non è realmente pronto. Ho sicuramente visto progetti affrettati. E questo porta ad alcune cose frustranti dal punto di vista produttivo o del business che penso interferiscano con la capacità di realizzare grande arte".

La rappresentazione e le narrazioni differenti

Alexandra Daddario in un'immagine di Sai tenere un segreto?

Tra gli ultimi progetti ai quali ha preso parte l'attrice c'è anche I Wish You All the Best, pellicola diretta da Tommy Dorfman e basata sull'omonimo romanzo young adult di Mason Deavers presentata al South by Southwest Film Festival 2024. Una dramedy di formazione non binaria in cui condivide lo schermo con Cole Sprouse. La dimostrazione che la rappresentazione al cinema e in tv sta davvero cambiando per abbracciare sempre più realtà. _"Penso sia bellissimo", ammette Alexandra Daddario.

"Si tratta di storie. Quali vogliamo raccontare? E penso che Hollywood abbia capito che puoi raccontare tutti i diversi tipi di storie, non solo quelle di un certo genere. Perché è importante farlo e perché c'è un pubblico. Rispetto a dieci anni fa oggi siamo in grado di portare sullo schermo narrazioni differenti. La cultura e le generazioni cambiano. E il modo in cui le persone pensano al mondo che li circonda che è in continuo cambiamento porterà, di conseguenza, a raccontare storie nuove. È meraviglioso".

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la recensione: nel nome di Perseo, ma in serie

Percy Jackson e l'insegnamento del cinema

Una scena di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Il ruolo che le ha cambiato la vita e grazie al quale ha iniziato a competere per un altro campionato è senza dubbio Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini che Chris Columbus ha diretto nel 2010 adattando il primo capitolo della saga letteraria firmata da Rick Riordan. Dallo scorso anno su Disney+ è disponibile la serie - già rinnovata per una seconda stagione - in cui il personaggio interpretato dall'attrice, Annabeth Chase, ha ora il volto di Leah Sava Jeffries. "Non l'ho ancora visto, ma sono molto curiosa", confida Daddario. "So che tutti lo adorano e sono così felice per gli attori e tutti i soggetti coinvolti. Sono grata di essere una piccola parte di questo enorme colosso che tutti conoscono".

Ma come vive l'attrice la consapevolezza di essere parte di titoli che per il pubblico sono più che semplice intrattenimento?"Non sono un chirurgo che opera al cervello (ride, ndr)" afferma l'attrice. "Penso di essere diventata un'artista e ne sono stata attratta perché volevo raccontare storie. Ho davvero imparato dai film e molte delle cose che hanno avuto un enorme impatto su di me sono state quelle che ho visto sul grande e piccolo schermo. In generale penso semplicemente che l'arte sia una parte davvero importante dell'esperienza umana e semplicemente alcune delle cose che ho fatto hanno avuto un impatto mentre altre no. Ma tutto quello che ho fatto è stato per imparare di più sulla condizione umana".