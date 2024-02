True Detective: Night Country, Nic Pizzolatto: 'Il plot è così stupido, ma io non c'entro niente'

Il creatore di True Detective, Nic Pizzolatto, boccia senza appello la quarta stagione, True Detective: Night Country,prendendone le distanze e definendo stupidi gli snodi narrativi.

Pur rimanendo legato alla serie HBO in veste di produttore esecutivo, Pizzolatto non è più showrunner da tempo e ha ceduto il passo a Issa López, regista e co-sceneggiatrice di tutti e sei gli episodi della quarta stagione. Nelle dichiarazioni tranchant fatte in un post sui social media poi cancellato, lo scrittore ha preso le distanze con energia dallo show scrivendo:

"Certamente non ho avuto alcun input su questa storia o altro. Non possono dare la colpa a me."

True Detective - Night Country: Kali Reis e Jodie Foster in una scena

True Detective 4 e le serie thriller tra i ghiacci

Interrogata sulle dichiarazioni spiacevoli del collega, Issa Lopez ha commentato con Vulture: "Credo che ogni narratore abbia una relazione molto specifica, peculiare e unica con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni, ne ha diritto. Questa è la sua prerogativa. Ho scritto questi episodi con profondo amore per il lavoro che Nic ha realizzato e per le persone che lo hanno amato. Ed è una reinvenzione, è diverso, è fatto con l'idea di sedersi attorno al fuoco per passare il tempo, provare dei sentimenti. Chiunque voglia unirsi è il benvenuto".