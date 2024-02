True Detective: Night Country è arrivata alla conclusione. Il 19 febbraio, su Sky Atlantic e NOW, arriva infatti l'episodio finale di True Detective 4, che chiude il cerchio dell'indagine - e dei tormenti interiori - delle detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro, interpretate dalle attrici Jodie Foster e Kali Reis.

La quarta stagione di True Detective ha visto Issa López raccogliere il testimone di Nic Pizzolatto in qualità di showrunner, cercando di realizzare qualcosa di diverso rispetto all'originale. Anche regista di tutti i sei episodi di True Detective 4, l'autrice ha intanto scelto una palette di colori completamente opposti a quanto visto nelle precedenti stagioni, giustificata dall'ambientazione ghiacciata: all'umidità degli Stati Uniti del sud si sostituisce infatti il gelo dell'Alaska.

Consapevole di raccogliere un'importante eredità, Lopez ha però disseminato le puntate di Night Country easter eggs e collegamenti con la prima stagione di True Detective. Tra le fonti di ispirazione per la trama di True Detective 4 ci sono poi dei fatti reali: non una storia vera, ma ben due! Si tratta dello strano caso della Mary Celeste, nave ritrovata, a fine '800, senza nessuno bordo, diventata l'archetipo della "nave fantasma", e l'incidente del passo di Djatlov, accaduto il 2 febbraio 1959. In quella notte nove escursionisti accampati nella parte settentrionale dei monti Urali morirono per cause rimaste sconosciute.

Night Country: easter eggs e collegamenti alla prima stagione di True Detective

Travis Cohle

Tra i riferimenti espliciti alla prima stagione di True Detective c'è l'apparizione di Travis Cohle, padre di Rust Cohle, il personaggio interpretato da Matthew McConaughey. È proprio Rust a parlarne in True Detective, raccontando di come abbia messo incinta sua madre prima di tornare a combattere in Vietnam, ritornando poi solo successivamente nella sua vita. Quando l'uomo ha scoperto di avere la leucemia ha deciso di trasferirsi dal Texas all'Alaska, dove è infatti ambientata la quarta stagione.

In Night Country a raccontare la storia di Travis Cohle è Rose Aguineau (Fiona Shaw), che con l'uomo ha avuto una relazione fino a quando non è morto. È lei a vedere il suo fantasma, che le indica il punto in mezzo al ghiaccio dove sono gli scienziati scomparsi dalla stazione di ricerca artica Tsalal.

La spirale

True Detective: Matthew McConaughey nell'episodio Seeing Things

Tra i collegamenti alla prima stagione più inequivocabili c'è senza dubbio la spirale: il disegno è esattamente lo stesso. In True Detective è il simbolo identificativo di una setta di pedofili, che torna anche nella terza stagione, in cui il detective Wayne Hays (Mahershala Ali) ripercorre diversi casi di sparizione di bambini a cui ha lavorato per 30 anni. In True Detective 4 si vede per la prima volta all'interno del camper in cui viveva la vittima di omicidio Annie Kowtok. La spirale nella saga di True Detective è quindi ormai il simbolo del male e del pericolo: sempre il personaggio di Rose Aguineau dice alla detective Evangeline Navarro che la spirale è un simbolo antico, più vecchio della città di Ennis e probabilmente più vecchio del ghiaccio.

Tuttle

True Detective - Night Country: Jodie Foster e Kali Reis in un momento della serie

Nella prima stagione di True Detective i protagonisti Rust Cohle e Marty Hart (Woody Harrelson) scoprono che la setta di pedofili a cui stanno dando la caccia è coperta da una compagnia che si chiama Tuttle. Proprio così: la compagnia Tuttle a quanto pare si è macchiata di più di una nefandezza. In True Detective 4 è proprio Tuttle a finanziare la stazione di ricerca artica Tsalal: lo rivela il poliziotto Peter Prior (Finn Bennett). Tuttle possiede una compagnia petrolifera che controlla una ONG che finanzia le ricerche di Tsalal.

Il re in giallo

All'inizio di Night Country c'è una citazione di Hildred Castaigne. E chi è Hildred Castaigne? È il protagonista di Il re in giallo (The Yellow King), racconto di Robert William Chambers che ha ispirato il capo della setta a cui danno la caccia Rust e Marty nella prima stagione.

La birra Lone Star

True Detective: Matthew McConaughey nell'episodio Form and Void

Rust Cohle è un avido consumatore di birra Lone Star, "The National Beer of Texas" (sì, esiste davvero). Nel corso degli episodi di Night Country si possono vedere diversi personaggi berla.