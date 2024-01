True Detective: Night Country, come finisce il primo episodio della quarta stagione?

A 10 anni dalla prima stagione, True Detective è tornato su HBO (e Sky in Italia) con la quarta stagione. Ecco come si è concluso il primo episodio.

La notte scorsa ha fatto il suo debutto su HBO (in Italia su Sky Atlantic e in streaming su Now), il primo episodio di True Detective: Night Country, che ha vito l'ambientazione dello show antologico spostarsi in Alaska.

Questa quarta stagione, vede protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nei panni di due detective costrette a collaborare controvoglia dopo che un caso irrisolto si interseca con la scomparsa di diversi uomini in una struttura di ricerca. Un po' un ritorno al passato per True Detective sotto molti punti di vista, tra cui quello di porre una tonnellata di domande e di spingere gli spettatori a chiedersi se ci sia qualcosa di sinistro o soprannaturale in atto.

La storia al centro di True Detective: Night Country riguarda otto ricercatori di una struttura remota in Alaska che scompaiono misteriosamente nel nulla. Il capo della polizia Danvers (Jodie Foster) indaga sul caso delle persone scomparse e si trova costretta a collaborare con Navarro (Kali Reis) poiché una lingua mozzata trovata nella struttura vuota sembra essere collegata a un vecchio caso di omicidio. Qui potete leggere le nostre impressioni su True Detective: Night Country.

Come vediamo nei secondi finali dell'episodio, il duo protagonista trova i corpi dei ricercatori scomparsi congelati nella neve, apparentemente in mezzo al nulla. Questa scoperta pone diversi interrogativi, come il motivo per cui i ricercatori sono finiti lì e se qualcosa li ha uccisi prima del freddo.

L'aspetto più assurdo dell'episodio riguarda una donna di nome Rose con le visioni di un uomo morto di nome Travis. Dopo averlo seguito in una zona oscura e innevata, l'ha condotta ai corpi.

Il legame tra Rose, Travis e i morti sarà quindi un elemento su cui riflettere nel prosieguo della stagione. Inoltre, questo aspetto suggerisce un'atmosfera soprannaturale come faceva anche la prima stagione di True Detective, che ha da poco festeggiato il 10° anniversario, salvo poi smentirla successivamente.