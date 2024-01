True Detective: Night Country, stasera su Sky e Now la serie con Jodie Foster e Kali Reis

Stasera 15 gennaio, su Sky e in streaming solo su NOW, alle 21:15, va in onda il primo episodio di True Detective: Night Country, quarta stagione della serie antologica trasmessa per la prima volta dieci anni fa dalla HBO. Jodie Foster e Kali Reis vestono i panni di Liz Danvers ed Evangeline Navarro, due investigatrici che tentano di risolvere la misteriosa scomparsa di un gruppo di ricercatori nell'Artico.

True Detective: Night Country su Sky

A dieci anni dalla stagione inaugurale che ha segnato un punto di svolta della serialità televisiva, True Detective, la celebre serie crime antologica di HBO, fa il suo atteso ritorno con una nuova e avvincente stagione.

True Detective: Night Country sarà disponibile in esclusiva su Sky Atlantic, e in streaming su NOW, con un episodio inedito ogni settimana in contemporanea con la trasmissione negli Stati Uniti.

Il primo degli attesi sei episodi andrà in onda alle 3:00 della notte fra domenica 14 e lunedì 15 gennaio su Sky Atlantic. Per coloro che preferiscono un orario più convenzionale, lo stesso episodio sarà poi riproposto stasera 15 gennaio in prima serata, alle 21.15 su Sky e in streaming solo su NOW.

Sinossi

Quando la lunga notte polare scende su Ennis, Alaska, gli otto uomini che lavorano all'interno della Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers e Evangeline Navarro dovranno prima confrontarsi con il loro lato oscuro, e scavare tra le inquietanti verità che giacciono sepolte sotto i ghiacci perenni.

Quando le detective ritroveranno i corpi scomparsi, dovranno decifrare complessi messaggi e rispolverare un vecchio caso, prima che il ghiaccio, sciogliendosi, riporti in superficie gli orrori del passato. Come ama ripetere la detective Danvers: qual è la domanda giusta da porsi?

Interpreti e Personaggi

Jodie Foster - Detective Liz Danvers

Kili Reis - Detective Evangeline Navarro

Finn Bennett - Peter Prior

Fiona Shaw - Rose Aguineau

Christopher Eccleston - Ted Corsaro

Isabella Star LaBlanc - Leah Danvers

John Hawkes - Hank Prior

Anna Lambe - Kayla Malee

Aka Niviâna - Julia Navarro

Joel D. Montgrand - Eddie Qavvik

Gli autori della quarta stagione

True Detective: Night Country è scritto, prodotto esecutivamente e diretto da Issa López, che funge anche da showrunner principale.

Quante puntate sono

In tutto, gli episodi di True Detective: Night Country sono sei, e andranno in onda per sei lunedì non consecutivi. Il quinto episodio, infatti, previsto per l'11 febbraio, andrà in onda il 18 febbraio per evitare la concomitanza con il SuperBowl.

Il finale della miniserie, quindi, andrà in onda il 25 febbraio e promette di essere una delle conclusioni più esplosive e oscure dell'intera serie.

Su Movieplayer potete leggere l'approfondimento di True Detective: Night Country.