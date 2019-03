True Detective, Nic Pizzolatto: "La terza stagione non è un'allucinazione di Mahershala Ali"

La terza stagione di True Detective sarebbe un'allucinazione del protagonista, interpretato da Mahershala Ali? Il creatore della serie Nic Pizzolatto smentisce questa ipotesi facendo chiarezza una volta per tutte.

Parlando dell'enigmatico finale di True Detective 3, Nic Pizzolatto ha chiarito la scena che vede il ritorno di Wayne Hays (Mahershala Ali) in Vietnam,dove ha combattuto nell'esercito. Alcuni spettatori hanno suggerito la possibilità che il caso della ragazzina scomparsa, il matrimonio di Hays con Amelia (Carmen Ejogo) e le morti che costellano la stagione siano in realtà una visione di Wayne mentre attraversa la giungla.

A smentire questa interpretazione è lo stesso Nic Pizzolatto che in un'intervista a Esquire dichiara: "Non è vero. Non sono sicuro quanto dovrei dire sull'ultima sequenza della serie perché la dovrei spiegare, ma è quel tipo di cose che è meglio lasciare all'interpretazione almeno per un po'. Però Wayne non è morto in Vietnam, tutto ciò che avete visto è accaduto davvero."

Oltre ad aver diretto personalmente un paio di episodi, Pizzolatto ha aumentato la sua presenza sui social nel corso della messa in onda della nuova stagione perché sentiva il bisogno di fare chiarezza su alcuni dettagli e teorie che circolavano in rete, come quella sulla morte di Amelia: "Anche se fate attenzione, nei primi episodi Wayne ha menzionato che si trattava di un paio di anni prima e avevano programmato di fare un viaggio, ma ho pensato che i fan meritassero quella risposta dal momento che non l'abbiamo inserita nel montaggio definitivo del finale, volevo che fosse tutto chiaro".

Interrogato sul possibile futuro di True Detective, lo sceneggiatore ha fornito una risposta sibillina: "Ho un'idea folle per ogni stagione". Qui potete approfondire la nostra interpretazione dell'ultimo episodio della terza stagione di True Detective.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!