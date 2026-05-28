Nicolas Cage in True Detective 5? Il premio Oscar fa chiarezza sulle notizie apparse online

Nicolas Cage ha commentato le notizie pubbliccate online che sostenevano fosse tra i possibili protagonisti di True Detective 5, la nuova stagione della serie antologica prodotta da HBO.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Spider-Noir, ha purtroppo smorzato le speranze dei suoi fan, spiegando la situazione attuale.

L'update di Nicolas cage su True Detective 5

Rispondendo alle domande di Variety, Nicolas Cage ha spiegato perché non si hanno notizie del potenziale progetto dall'estate 2025. L'attore ha infatti sottolineato: "Penso stiano lavorando al materiale, ma non ne sento parlare da un po' di tempo".

Cage in Spider-Noir

Il premio Oscar ha aggiunto: "Non ho firmato nessun contratto, ne stavamo semplicemente parlando. Mi piace molto Issa López, e sarei elettrizzato nel lavorare con lei, ma non c'è nulla di concreto".

Cage ha inoltre rivelato: "E non ho mai visto la prima stagione di True Detective, ma ne ho sentito dire delle cose grandiose".

Gli aggiornamenti sullo show

Le ultime indiscrezioni sostenevano che le riprese delle nuove puntate si sarebbero svolte a Jamaica Bay, nell'area di New York. I ciak avrebbero dovuto prendere il via nel 2026, tuttavia per ora non c'è nulla di concreto.

La quarta stagione di True Detective, di cui potete leggere la nostra recensione ha avuto come protagoniste Jodie Foster e Kali Reis. In precedenza nel cast delle stagioni, alcune in grado di convincere maggiormente gli spettatori e la critica, c'erano state star del calibro di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali, e Carmen Ejogo.

Lo show, in totale a partire dal suo debutto, ha ottenuto 41 nomination agli Emmy, vincendone sei, ed è uno dei titoli di maggior successo prodotti negli ultimi anni per la programmazione di HBO.