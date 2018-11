True Blood: Benedict Cumberbatch avrebbe potuto essere il vampiro Bill Compton

True Blood compie dieci anni e il suo creatore Alan Ball si è recato al Vulture Festival Los Angeles per guardare il pilot insieme ai fan e svelare alcuni divertenti aneddoti. Il più gustoso di tutti riguarda la possibile presenza nel cast di Benedict Cumberbatch nei panni dell'attraente vampiro Bill Compton.

I fan sono rimasti stupiti nell'apprendere quanto sia stato difficile trovare l'interprete giusto a cui affidare il ruolo di Bill. La produzione ha perfino deciso di recarsi a Londra per fare dei provini che hanno visto coinvolto anche Benedict Cumberbatch che però alla fine è stato scartato.

Tra gli altri aneddoti divertenti narrati da Alan Ball vi è il tormentato provino di Anna Paquin che ha dovuto leggere cinque volte per il ruolo di Sookie Stackhouse prima di convincere i produttori di poter essere abbastanza sudista per il ruolo. Oltre ala Paquin, anche Jessica Chastain ha sostenuto il provino per il ruolo di Sookie, mentre una giovanissima Jennifer Lawrence si è presentata per il ruolo di ragazza-pantera nella stagione 3.

Parlando della chimica tra Sookie e Bill che si è evoluta nella vera storia d'amore e nel matrimonio tra Anna Paquin e Stephen Moyer, Alan Ball ha raccontato di aver riferito alla Paquin che quando Bill fissava Sookie nella scena al Merlotte verso la fine del primo episodio, "lei doveva sentirlo dentro la sua vagina." A quanto pare, lei ha obbedito!

Il pilot di True Blood è stato girato tutto a Los Angeles presso gli studi Warner Brothers, nel Malibu Canyon e nel ranch Disney. La produzione ha usato molti muschi spagnoli per far assomigliare i luoghi a quelli della Louisiana. Alan Ball ha, inoltre, rivelato che dopo il pilot HBO ha passato sei mesi a decidere se mandare in onda l'episodio o meno. A quanto pare non lo sentiva del tutto "uno show HBO perché era troppo pulp". Alla fine True Blood ha cambiato per sempre la definizione di "show HBO" aprendo la strada al successo di serie come Il trono di spade e Westworld. Alan Ball ha concluso esclamando "HBO mi deve molto."

