True Blood, Joe Manganiello critica l'uccisione del suo personaggio: 'C'era ancora molto da esplorare'

Molto prima di iniziare a lavorare come conduttore di game show per la NBC, Joe Manganiello ha interpretato l'amato lupo mannaro Alcide Herveaux in True Blood della HBO. Quello è stato il periodo migliore per l'attore, fino a quando non è arrivato il momento di terminare le sue cinque stagioni nel 2014. In una conversazione con Andy Cohen nel suo programma SiriusXM, Manganiello ammette che la sua uscita dalla serie non è avvenuta con la chiusura che avrebbe preferito.

Anna Paquin e Joe Manganiello nell'episodio Il giorno dei morti della quarta stagione di True Blood

Le parole di Manganiello

"Pensavo che ci fosse molto da fare per me. Il fatto è che non hanno mai pianificato che io rimanessi nello show oltre una stagione. Ero stato scritturato come guest star per la prima stagione, e quando il mio personaggio ha fatto breccia nel cuore della gente, non erano affatto preparati", ha detto il conduttore di Deal or No Deal Island a Cohen.

"Ho partecipato alla serie per cinque anni in totale, ma il mio personaggio doveva essere tolto di mezzo affinché Sookie (Anna Paquin) potesse risolvere le trame A e B con Bill (Stephen Moyer) ed Eric (Alexander Skarsgard), e l'unico modo per togliermi di mezzo era... spoiler alert... sapete, spararmi in faccia. Mi sembrava davvero che ci fosse ancora molto da esplorare".

Manganiello è stato la seconda vittima della settima e ultima stagione dello show, dopo la morte di Tara (Rutina Wesley) nella prima. Il suo personaggio è stato colpito mentre seguiva Sookie nella foresta. Ora, a Manganiello non dispiacerebbe interpretare un altro lupo mannaro. "Sono sempre alla ricerca di una buona sceneggiatura di un lupo mannaro per me perché... sento che c'è molto in me che è rimasto incompiuto. Ho un lavoro incompiuto nel settore dei licantropi", ha rivelato l'attore.