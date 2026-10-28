Il trono di spade, perchè Daario Naharis fu sostituito dopo la terza stagione? "Ragioni politiche"

Tra i cambiamenti di cast più sorprendenti di Il trono di spade c'è quello di Daario Naharis, il mercenario che diventa alleato e amante di Daenerys Targaryen. Dopo appena tre episodi interpretati da Ed Skrein nella terza stagione, il personaggio è tornato sullo schermo con un volto completamente diverso: dalla quarta stagione, infatti, il ruolo è passato a Michiel Huisman.

Per anni si è discusso delle ragioni della sostituzione, anche perché la spiegazione circolata inizialmente, legata agli impegni di Skrein con il film The Transporter Refueled, non raccontava tutta la storia secondo l'attore.

Due Daario molto diversi: il cambiamento nella caratterizzazione

In un'intervista ripresa da Entertainment Weekly, Skrein ha chiarito che la sua uscita da Il trono di spade non sarebbe stata determinata semplicemente dalla possibilità di interpretare il protagonista di The Transporter Refueled. "È quello che è stato riportato dalla stampa, ma la questione era molto più politica. Il mio piano era restare a lungo in Game of Thrones. Era sempre stata la mia intenzione e mi sarebbe piaciuto farlo. È stata un'esperienza meravigliosa, ma ragioni politiche ci hanno portato a separarci", ha dichiarato l'attore.

Il trono di spade: Michiel Huisman sul set

Skrein non ha approfondito il significato di quel riferimento, né HBO o i responsabili creativi della serie hanno fornito una spiegazione pubblica dettagliata. Non è quindi possibile stabilire se dietro la decisione ci fossero divergenze contrattuali, scelte creative o altri motivi interni alla produzione.

L'attore ha comunque lasciato intendere che avrebbe voluto proseguire nel ruolo almeno fino alla sesta stagione, quando il percorso narrativo di Daario nella serie avrebbe raggiunto una fase importante. La sostituzione, dunque, non sarebbe stata il risultato di una sua scelta dettata esclusivamente da altri impegni professionali.

La differenza tra le interpretazioni di Skrein e Huisman non riguardò soltanto l'aspetto. Il primo Daario aveva capelli lunghi, il volto rasato e un atteggiamento da mercenario arrogante, seduttore e imprevedibile. La sua sicurezza sembrava nascondere una componente pericolosa, che rendeva meno scontato il rapporto con Daenerys.

Con Huisman, il personaggio assunse un'immagine più sobria: capelli corti, barba e un modo di porsi meno provocatorio. Anche il suo legame con la futura regina appariva differente. Pur conservando fascino e una certa spavalderia, il nuovo Daario mostrava una devozione più evidente nei confronti di Daenerys, lasciandole maggiore spazio nelle scene condivise.

Il cambio di attore coincise così con una diversa lettura del personaggio. La versione di Skrein appariva più vicina all'archetipo del guerriero avventuriero, mentre Huisman interpretava un uomo più rilassato e ironico, capace di essere intimidatorio in battaglia ma anche di mostrarsi umile davanti alla donna che amava.

Non è chiaro se questa trasformazione fosse una conseguenza diretta del recasting oppure una scelta narrativa maturata con il progredire della serie. In ogni caso, la versione di Huisman accompagnò Daario per il resto del suo percorso televisivo.

Il confronto diventa ancora più interessante se si guarda ai libri di George R. R. Martin. Nei romanzi di Cronache del ghiaccio e del fuoco, Daario Naharis ha un aspetto decisamente più eccentrico rispetto a entrambe le versioni televisive: capelli ricci tinti di blu fino alle spalle e una barba dipinta d'oro, modellata in una caratteristica forma a tridente.

Skrein aveva almeno una lunghezza dei capelli più vicina alla descrizione letteraria, ma non portava la barba dorata. Huisman aveva invece la barba, senza però riprodurre i colori e lo stile distintivi del personaggio originale.

Sul piano della personalità, la versione di Skrein sembrava avvicinarsi maggiormente al Daario dei romanzi, descritto come estremamente sicuro di sé, arrogante e incline alla provocazione. La serie HBO attenuò queste caratteristiche con Huisman, forse per rendere il mercenario un interesse romantico più rassicurante per Daenerys. Si tratta, tuttavia, di una possibile interpretazione delle scelte narrative, non di una motivazione confermata dagli autori.

Da Myrcella al Re della Notte: gli altri recasting di Game of Thrones

Daario non fu l'unico personaggio a cambiare interprete nel corso delle otto stagioni. Anche Myrcella Baratheon passò da Aimee Richardson a Nell Tiger Free, mentre Tommen Baratheon venne interpretato prima da Callum Wharry e successivamente da Dean-Charles Chapman.

Una scena de Il trono di spade

Altri avvicendamenti riguardarono Leaf, Dickon Tarly e il Re della Notte. Quest'ultimo fu interpretato inizialmente da Richard Brake e poi da Vladimír Furdík. Il caso della Montagna fu ancora più articolato: il personaggio passò da Conan Stevens a Ian Whyte, prima di essere affidato definitivamente a Hafþór Júlíus Björnsson.

Rispetto a questi cambiamenti, quello di Daario risultò particolarmente evidente perché riguardava un personaggio centrale nella vita sentimentale e politica di Daenerys, oltre che una figura dotata di una forte identità visiva.

Dopo l'uscita da Il Trono di Spade, Skrein ha costruito una carriera tra cinema d'azione e ruoli da antagonista. Ha interpretato Francis in Deadpool, è apparso in Alita - Angelo della battaglia e nel film Midway, prima di entrare nel cast dei film Rebel Moon di Zack Snyder nel ruolo dell'ammiraglio Atticus Noble. Più recentemente è comparso in Jurassic World - La rinascita ed è stato coinvolto nell'adattamento televisivo di God of War.

Huisman, invece, aveva già lavorato in produzioni come The Age of Adaline e il film horror The Invitation durante il periodo di Game of Thrones. In seguito è apparso nella serie The Haunting of Hill House di Mike Flanagan e in The Flight Attendant. Nel 2025 ha recitato nella serie western Netflix The Abandons, accanto a Lena Headey, anche lei già protagonista di Game of Thrones.

Il recasting di Daario resta uno dei cambi di volto più riconoscibili della serie HBO. Le parole di Skrein suggeriscono che la sua uscita non fu così semplice come raccontato inizialmente, ma, senza ulteriori chiarimenti da parte delle persone coinvolte, le ragioni precise della decisione continuano a rimanere un mistero.