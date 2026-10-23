Carrie, la stagione 2 riuscirà a evitare l'errore del Trono di Spade?

Carrie tornerà con una seconda stagione su Prime Video, ma il rinnovo porta con sé anche una questione non da poco. La prima ha infatti adattato fino in fondo il romanzo di Stephen King, lasciando Mike Flanagan senza altro materiale originale da seguire.

I nuovi episodi dovranno quindi spingersi oltre la storia conosciuta e costruire da zero il futuro di Carrie White, con lo stesso rischio già affrontato in passato da altre grandi serie diventate più lunghe dei libri da cui erano tratte. Una su tutte: Il Trono di Spade.

La serie ha superato lo scetticismo che aveva accompagnato l'annuncio dell'ennesimo adattamento del romanzo horror, conquistando rapidamente spazio nelle classifiche dello streaming. Flanagan, però, aveva chiarito fin dall'inizio di non voler realizzare una semplice rilettura della storia già portata più volte sullo schermo.

Carrie 2, Mike Flanagan: "Abbiamo immaginato una storia che va molto oltre il ballo"

Carrie, una scena della serie tv

La conferma della seconda stagione arriva insieme alle prime dichiarazioni sul futuro della serie. Mike Flanagan ha spiegato che l'intenzione di proseguire oltre gli eventi più famosi del romanzo faceva parte del progetto fin dall'inizio.

"Da 50 anni il pubblico conosce ed è attratto dalla storia di Carrie White", ha dichiarato lo showrunner. "Fin dall'inizio abbiamo immaginato una storia che andasse molto oltre il ballo, e sono incredibilmente grato a Stephen per la fiducia e il sostegno che ci ha dato nell'esplorare quello che succederà dopo".

Anche Stephen King sembra tutt'altro che preoccupato dall'idea di vedere il suo personaggio entrare in territori completamente nuovi: "Non vedo l'ora che il pubblico scopra cosa attende Carrie White. Mike Flanagan e io siamo entusiasti di ciò che verrà. Sarà sicuramente emozionante".

La questione resta però centrale. La prima stagione ha adattato integralmente il romanzo del 1974 e la seconda dovrà quindi procedere senza una storia già scritta da utilizzare come guida. Un problema che non può non ricordare quanto accaduto a Il trono di spade quando la serie HBO ha superato i libri pubblicati da George R.R. Martin. Ed è qualcosa che terrorizza i fan.

Che direzione potrebbe prendere la serie?

Carrie

La differenza, almeno sulla carta, è che questa volta King sta lavorando a stretto contatto con Flanagan. Il regista di Hill House e Doctor Sleep aveva inoltre già parlato di uno scenario ideale composto da tre stagioni, segno che la prosecuzione non nasce come conseguenza improvvisa del successo ottenuto su Prime Video.

La nuova Carrie ha ampliato diversi elementi appena accennati nel romanzo, aggiornando la storia al presente e dedicando maggiore spazio ad altre donne dotate di capacità fuori dal comune. Proprio questa scelta potrebbe indicare la direzione dei prossimi episodi.

E c'è un'ipotesi ancora più ambiziosa. King aveva lasciato intendere che, in caso di successo della serie, lui e Flanagan avrebbero potuto lavorare a "qualcos'altro di davvero speciale". Parole che hanno immediatamente riacceso le speculazioni sull'adattamento di La Torre Nera, progetto che Flanagan porta avanti da tempo.

Nel vasto universo narrativo di King, le connessioni tra personaggi dotati di poteri psichici sono frequenti e centrali proprio nella mitologia della Torre Nera. Carrie non ha tradizionalmente un legame diretto con quella saga, ma la serie Prime Video potrebbe costruirne uno.

Per il momento, Prime Video non ha rivelato quando inizieranno le riprese né la data di uscita della seconda stagione di Carrie. Una cosa però è ormai certa: Flanagan ha superato il finale scritto da King e, da questo momento, Carrie White entra in una parte della sua storia che nessuno ha ancora letto.