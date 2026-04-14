"The Winds of Winter non uscirà in autunno": l'editore di George R.R. Martin smonta la fake news

Il tweet circolato online nel weekend che ha gettato nel panico i fan de Il trono di spade si è rivelato un fake, ma per stabilirlo è dovuta scendere in campo la casa editrice americana delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, Bantam Books. Il misterioso tweet, nato in apparenza da una fuga, che l'atteso The Winds of Winter sarebbe uscito in segreto entro la fine dell'anno e che presto sarebbe arrivato l'annuncio ufficiale.

Tutto falso, come ha ribattuto la casa editrice, smentendo la fake news che aveva riacceso le speranze dei fan di George R. R. Martin. La notizia era talmente convincente da essere stata ripresa anche da alcuni media.

The Winds of Winter non sarà pubblicato nell'autunno 2026

Bantam Books ha smentito il tweet circolato nel weekend che condivideva il messaggio di un utente anonimo, il quale sosteneva di essere un assistente di produzione di Bantam. Sostanzialmente il post sosteneva che il romanzo di Martin sarebbe già stato consegnato nella sua interessa alla casa editrice a gennaio 2026, dopo essere stato ultimato a fine 2025, e che il silenzio dello scrittore sul suo blog sarebbe dovuto a questioni di marketing.

Sempre secondo la fonte anonima il libro sarebbe lungo 1600 pagine e l'annuncio ufficiale dovrebbe essere lanciato non prima del San Diego Comic-Con di luglio, in vista di un'uscita autunnale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Batman Books è intervenuta a fare chiarezza smentendo quanto affermato dall'anonimo spoileratore.

"Le voci che circolano online riguardo a una presunta fuga di notizie sono false", ha dichiarato un rappresentante di Bantam Books a Entertainment Weekly, confermando le perplessità dei fan riguardo alle modalità dell'annuncio contenuto nel falso leak.

"Questa è la cosa più falsa che abbia mai visto, ma la mia anima ne ha bisogno, quindi voglio crederci fino in fondo", ha commentato un utente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quando uscirà The Winds of Winter?

Fake o non fake, qualcuno ha davvero sperato che qualcosa finalmente si muovesse sul versante letterario. Sono passati 15 anni da quando i lettori hanno ricevuto un nuovo capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Inaugurata da Un gioco di troni nel 1996, la saga è proseguita con Uno Scontro di Re (1999), Una tempesta di spade (2000), Un banchetto per i corvi (2005) e Una danza con i draghi (2011), tutti pubblicati da Bantam Books (negli Stati Uniti e in Canada) e Harper Voyager (nel Regno Unito).

Dopo The Winds of Winter, Martin aveva promesso un settimo libro, A Dream of Spring, nma da anni la saga si è arenata. L'ultimo aggiornamento su The Winds of Winter è arrivato in un'intervista rilasciata a gennaio all'Hollywood Reporter in cui Martin ha dichiarato: -"Credo che se riuscissi a sbrigare alcune di queste altre cose, potrei finire The Winds of Winter abbastanza presto. Mi è stato chiarito che The Winds of Winter è la priorità, ma... non so. A volte non ne ho voglia."_

Dopo aver ammesso di aver sempre avuto problemi con le scadenze, Martin ha chiarito di voler completare i libri e che "detesterebbe" se un altro scrittore si facesse avanti per farlo al posto suo. Speriamo che l'autore, attualmente diviso tra libri, videogiochi e serie tv, trovi finalmente il tempo di concentrarsi sul romanzo che i fan aspettano ormai da troppo tempo.