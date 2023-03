Tron 3, Garrett Hedlund commenta i rumor di un suo possibile ritorno nel film con Jared Leto

In questi giorni Tron 3 è tornato a far parlare di sé, e anche il protagonista di Tron Legacy Garrett Hedlund ora si è aggiunto alla conversazione, commentando l'eventualità di un suo possibile ritorno nel film con Jared Leto.

I fan di Tron aspettano da tempo un nuovo capitolo della saga fantascientifica che ebbe inizio con il film del 1982 TRON, con Jeff Bridges e Bruce Boxleitner, e che aveva visto un più recente sequel nella pellicola del 2010 diretta da Joseph Kosinski.

Tuttavia, sebbene il film fosse in fase di sviluppo da tempo, ci è voluto un po' per giungere all'annuncio di Tron 3 con Jared Leto, e ci vorrà ancora del tempo affinchè le dinamiche della sua produzione vengano rese meglio note.

TRON 3, Jared Leto condivide il suo entusiasmo: "Sono elettrizzato all'idea di girare il film"

Nel frattempo, però, le star del Tron originale hanno commentato un loro possibile coinvolgimento nel film, e ora anche Garrett Hedlund ha detto la sua in merito.

Intervistato da CBM in occasione del suo ultimo progetto, The Tutor, Hedlund ha risposto in maniera piuttosto vaga alla domanda che indagava su un suo possibile ritorno nel franchise: "Oddio, non si sa mai... Non si sa mai".

E voi, chi vorreste rivedere in Tron 3?