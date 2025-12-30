TRON: Ares, Disney+ svela la data di uscita del film in streaming

Il 2026 per gli appassionati di cinema inizierà con nuovi arrivi nelle sale e sulle piattaforme di streaming, tra cui TRON: Ares, il film con star Jared Leto, di cui Disney+ ha annunciato la data di uscita: l'appuntamento per i fan della saga sci-fi è stato fissato al 7 gennaio.

Online, per celebrare l'annuncio, sono stati condivisi anche un poster e un teaser inediti, che riportano i fan al centro dello scontro tra intelligenza artificiale e umanità.

L'arrivo su Disney+ in versione IMAX Enhanced

Il film è stato diretto da Joachim Rønning e porta sugli schermi un nuovo mondo, particolarmente sorprendente, e spettacolari sequenze d'azione ad alta velocità. Tron: Ares, di cui potete leggere la nostra recensione, può contare in oltre su effetti visivi all'avanguardia e sulla colonna sonora originale firmata dai Nine Inch Nails.

Su Disney+ il lungometraggio sarà disponibile nel formato IMAX Enhanced, che permette a tutti gli abbonati di vivere un'esperienza visiva più coinvolgente, rispettando così l'intento creativo dei filmmaker.

Gli abbonati con TV e ricevitori AV certificati possono anche sperimentare il suono IMAX Enhanced con tecnologia DTS, che riproduce l'intera gamma dinamica del mix cinematografico originale.

Cosa racconta il nuovo film della saga sci-fi

Tron: Ares racconta quello che accade quando un programma altamente sofisticato, chiamato Ares, viene inviato nel mondo reale da quello digitale per compiere una pericolosa missione. Questo conduce al primo incontro dell'umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Oltre al protagonista Jared Leto nel ruolo di Ares, tra i protagonisti ci sono anche Greta Lee nei panni di Eve Kim, e Jodie Turner-Smith, che interpreta la nuova antagonista del film, Athena. Evan Peters ha la parte di Julian Dillinger, mentre Gillian Anderson ha il ruolo di sua madre.

In attesa di vedere TRON: Ares, i fan possono ora vedere in streaming su Disney+ anche TRON e Tron Legacy, permettendo al pubblico di scoprire l'evoluzione del Grid e l'eredità che anima direttamente la storia del recente capitolo della saga.