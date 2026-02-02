Tron: Ares, la steelbook 4K è un bombardamento di emozioni audio-video

Iniziata con il film cult Tron (1982) di Steven Lisberger e proseguita con Tron: Legacy (2010) diretto da Joseph Kosinski, adesso la saga ha trovato nuova linfa con il terzo capitolo, Tron: Ares, film diretto da Joachim Rønning con Jared Leto e Jeff Bridges. Dopo aver svolto il ruolo di pioniere nell'uso della CGI per aver creato uno dei mondi digitali più iconici della storia del cinema, il franchise si adatta ai tempi ed esplora le implicazioni etiche, filosofiche e morali sull'esistenza di Intelligenze Artificiali e sulla possibile presa di auto-coscienza di queste IA.

Jeff Bridges in una scena di Tron: Ares

Proprio per le sue implicazioni digitali, quella di Tron è una saga altamente spettacolare, addirittura rivoluzionaria dal punto di vista visivo, e pertanto tutta da gustare nel suo massimo splendore, soprattutto in quest'ultimo capitolo che può basarsi su tecnologie ancora più evolute. E infatti l'edizione 4K UHD targata Disney e distribuita da Eagle Pictures non delude le attese presentando come vedremo un reparto tecnico pazzesco, con video e audio a livelli top che esaltano il lavoro fatto su questo terzo capitolo e l'attualizzazione delle tematiche in gioco. Noi abbiamo potuto ammirare addirittura la bellissima edizione steelbook, che contiene due dischi con il film in 4K e in HD Blu-ray.

Un video 4K stellare che trasmette energia vitale e vibranti emozioni

La steelbook 4K di Tron: Ares

Inutile sottolineare come il video 4K UHD di Tron: Ares sia il formato ideale per apprezzare veramente e fino in fondo un film dall'estetica così particolare e così curata nei minimi dettagli. Come era lecito attendersi, siamo di fronte a un video stellare, con immagini sbalorditive da perfezione assoluta che rispecchiano perfettamente il look digitale di Tron. A colpire è soprattutto l'aspetto cromatico, che grazie a HDR e Dolby Vision sfodera una gamma pazzesca e colori che trasmettono vibranti emozioni.

La moto sfreccia con la sua scia luminosa

I neri setosi e gli arancioni infuocati che caratterizzano il mondo di Tron hanno un'intensità da primato e sembrano esplodere sullo schermo, la griglia e le linee luminose colorate pulsano di energia vitale e trasmettono splendidamente la sensazione di un ambiente lucido, mentre la gradazione è giustamente più neutra nel mondo reale. Ovviamente il massiccio utilizzo di CGI si fa sentire, ma le immagini restano sempre fluide e il dettaglio è chirurgico in ogni circostanza e descrive fino al minimo particolare non solo il mondo digitale, ma anche quello reale.

Audio: un'avvincente sarabanda fra effetti sonori e musica

Un primo piano di Jared Leto

Il film non è solo caratterizzato da un incredibile impatto visivo, ma anche da un bombardamento audio, perché dall'inizio alla fine lo spettatore è travolto da un'energia possente trasmessa dagli effetti sonori e dalla musica dei Nine Inch Nails che ben si adatta al ritmo vorticoso delle sequenze. Come da tradizione Disney, l'audio italiano è in un ottimo Dolby Digital Plus 7.1, ma è inevitabile che il Dolby Atmos inglese offra ancora qualcosa in più. C'è un'immersione nel mondo digitale totale e avvincente, con effetti che arrivano da ogni dove.

Greta Lee sulla moto in una scena del film

Tutti i canali partecipano a una vera e propria sarabanda sonora, che nel caso dell'Atmos inglese può sfruttare con grande efficacia anche la verticalità. Lo sfrecciare dei veicoli, le scene di combattimento e tutta l'azione offrono uno spettacolo uditivo fenomenale, nel quale la muscolarità dei bassi riveste un'importanza fondamentale. In tutto questo i dialoghi restano sempre chiari e puliti, a completare un reparto ecellente nella traccia italiana e superlativo in quella originale.

Gli extra: quasi 40 minuti fra making of, featurette e scene tagliate

Jodie Turner-Smith in una scena di Tron:Ares

Buono ma non travolgente il reparto dedicato agli extra, con quasi 40 minuti di materiale. Si comincia con Il viaggio verso Tron: Ares (12'), un making of sulle scene più spettacolari, le incredibili acrobazie e le scenografie con interventi di Jared Leto, Joachim Rønning e altri membri del cast e della troupe. Si prosegue con Lightcycles fuori controllo (7'), contributo nel quale il regista svela i dettagli di una delle sequenze più ricche d'azione del film.

Una spettacolare sequenza del film

A seguire troviamo L'arte di Tron: Ares (6' e mezzo), con ancora Rønning e Leto che parlano del loro percorso nella creazione del film, i suoi momenti chiave e le straordinarie filosofie visive, sonore e artistiche che guidano la narrazione sia dentro che fuori dalla griglia. Poi ancora Conversazioni con il cast (5') con attori che raccontano i loro personaggi, aneddoti divertenti e memorabili esperienze sul set. Per chiudere L'eredità di Tron (5') sul franchise e su alcuni easter egg, e infine 2' minuti e mezzo di scene eliminate.