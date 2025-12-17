TRON: Ares, Joseph Kosinski: "Non lo vedo come un sequel di TRON: Legacy"

Il regista del penultimo capitolo del franchise ha spiegato di non ritenere il film con Jared Leto un vero e proprio seguito del precedente

Joseph Kosinski nel 2010 riprese la saga di TRON dei primi anni '80 con un nuovo capitolo dal titolo TRON: Legacy, e nonostante il poco successo al box-office, è diventato un cult tra i fan del franchise.

Si è parlato per anni di TRON: Ascension, sempre diretto da Kosinski, progetto bloccato da parecchio tempo fino a trasformarsi in TRON: Ares, con protagonista la star di Suicide Squad Jared Leto ma senza la regia di Kosinski.

Joseph Kosinski aveva altre idee per TRON 3

"Non lo vedo davvero come un sequel" ha dichiarato Kosinski in merito a TRON: Ares con Jared Leto "Questo film ha sicuramente utilizzato elementi di un progetto su cui avevo lavorato, chiamato Tron: Ascension, forse in termini di alcune scenografie e soluzioni visive, ma ha completamente ribaltato la storia e l'ha raccontata da un punto di vista del tutto diverso".

Una scena di TRON: Ares

Joseph Kosinski prosegue: "Per questo lo vedo più come una storia parallela piuttosto che come un sequel. Ma sono entusiasta che ciò che Steve Lisberger ha creato nel 1982 risuoni ancora oggi".

Il ricordo della lavorazione di TRON: Legacy

Nell'intervista, Joseph Kosinski ha ricordato il periodo in cui lavorò al secondo film di TRON: "Ora mi rendo conto di quanto sia stato fortunato che la Disney mi abbia dato la libertà su quel film" ricorda Kosinski "Non so se oggi accadrebbe. Volevano che osassi, assumendo i Daft Punk e un gruppo di attori che non avevano davvero fatto grandi film prima, e l'intera troupe era molto inesperta".

Joseph Kosinski era alla prima esperienza sul set di un lungometraggio: "Era la mia prima volta su un set cinematografico. Ma, per certi versi, penso che ciò che rende il film così unico sia proprio il fatto che non sapevamo quali fossero le regole. Ci siamo semplicemente buttati".

Di recente, Joseph Kosinski ha portato nelle sale il suo nuovo lungometraggio, F1 - Il film, con protagonista Brad Pitt.