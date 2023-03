Tron 3, cosa ne pensano le star del film originale del sequel con Jared Leto?

Tron 3 è in fase di sviluppo, ma cosa ne pensano le star del film originale del nuovo sequel che vedrà come protagonista Jared Leto? E sarebbero disposti a tornare, se li chiamassero?

Gli attori Bruce Boxleitner e Cindy Morgan, rispettivamente Tron e la Dottoressa Lora Baines/Yori nel primo film di Tron hanno recentemente detto la loro sulla realizzazione di un nuovo capitolo del franchise di Tron.

Al Walt Disney World's All The Disney Thrills, come riportano anche Screen Rant e Comicbook, è stato chiesto alle due star se li rivedremo nella saga, e qual è la loro opinione in merito a Tron 3 con Jared Leto.

"Non ne ho idea" ha risposto Bruce Boxleitner, apparentemente davvero ignaro di quale sarà il suo coinvolgimento nel progetto "Davvero, e sono sincero, gli auguro tutto il meglio. Credo sia ora che rimettano mano al franchise. È già passato parecchio tempo dall'uscita di Tron: Legacy, E credo che sarà una sorta rivisitazione, di reboot. È ciò di cui c'è bisogno, specialmente per una nuova generazione, una più giovane. Noi l'abbiamo realizzato per la nostra, ma quella attuale ne necessita uno [nuovo]. Dunque, vi sarò sempre associato... Ero il primo Tron!".

Cindy Morgan, d'altra parte, si è detta più che entusiasta e sempre pronta a un ritorno: "Sono sempre disponibile, perché hanno lo hanno mantenuto in vita, per cui mi presento e dico 'Grazie'. Siamo arrivati ed eccoli lì, come per dire 'Benvenuti a casa nostra. Guardate che abbiamo fatto. Ricordate quel film che giraste tanti anni fa? Abbiamo messo su tutto questo. Che ne pensate?'"

Chissà, allora cosa ci riserva il threequel di Tron. E voi, avete hype?