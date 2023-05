Transformers: Il Risveglio, uno sciamano è stato chiamato a benedire il set a Machu Picchu

In una recente intervista ai microfoni di Entertainment Weekly Dominique Fishback ha raccontato un curioso aneddoto riguardante le riprese di Transformers: Il Risveglio, nuovo capitolo della celebre saga sui robottoni, svoltesi a Machu Picchu.

"Era un luogo sacro e dovevamo rispettare delle regole per poter girare. Gli attori e la crew non potevano mangiare o calpestare le pietre. Inoltre è stato reso necessario l'intervento di uno sciamano per benedire il set e procedere" ha dichiarato l'attore. "Quando è arrivato si sono posate delle farfalle che mi hanno fatto venire in mente mia nonna. Una è rimasta lì sul set per 15 minuti, e poi mi ha camminato sulle dita. Ho i video che lo provano".

Quando è ambientato Transformers: Il Risveglio?

Il nuovo capitolo di Transformers si svolgerà nell'arco temporale compreso tra gli eventi di Bumblebee e Transformers, rappresentando una sorta di soft reboot che mantiene la continuità degli altri episodi. Il film è ambientato circa un decennio prima di Transformers di Michael Bay, il che ha permesso al regista Steven Caple Jr. di usarlo come un'opportunità per esplorare le origini di Optimus Prime, mostrando come è diventato un buon leader.

"Non posso anticipare molto senza rovinare il film, ma dirò che c'è un momento verso la fine del film di cui sono davvero entusiasta, non vedo l'ora che le persone lo vedano", ha recentemente dichiarato il regista Steven Caple Jr. a Box Office Pro. "Prendiamo il termine 'Autobot' e lo portiamo a un livello completamente nuovo. Non posso entrare più in dettaglio, ma c'è un momento emotivamente potente nel terzo atto del film che riconoscerete subito quando lo vedrete al cinema. Faccio molta attenzione a tutti i miei follower su Twitter, anche ai fan pazzi là fuori, quindi cercherò di seguire la loro reazione sui social media dopo l'uscita del film. Penso che il pubblico resterà sorpreso quando lo vedrà sul grande schermo, la nostra sequenza culmine della battaglia alla fine del film ripagherà alla grande l'attesa".