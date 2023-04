Transformers: Il Risveglio, gli Autobot si assemblano insieme ai Maximal nel nuovo trailer italiano

Anticipato da un breve teaser, il nuovo trailer di Transformers: Il Risveglio è stato lanciato oggi da Paramount Pictures. Il promo fornisce un primo sguardo all'aspetto che i Maximal avranno nel film, che estrapolerà personaggi e temi dalla popolare serie Transformers: Beast Wars.

Nel trailer i fan possono fare la conoscenza dei nuovi personaggi che non sono ancora apparsi nel precedente materiale promozionale, incentrato sulla figura di Optimus Prime, il cui viaggio è al centro di gran parte del film.

Transformers: le prime anticipazioni sul ritorno "bestiale" del franchise

Quando è ambientato Transformers: Il Risveglio?

Il nuovo capitolo di Transformers si svolgerà nell'arco temporale compreso tra gli eventi di Bumblebee e Transformers, rappresentando una sorta di soft reboot che mantiene la continuità degli altri episodi. Il film è ambientato circa un decennio prima di Transformers di Michael Bay, il che ha permesso al regista Steven Caple Jr. di usarlo come un'opportunità per esplorare le origini di Optimus Prime, mostrando come è diventato un buon leader.

"Non posso anticipare molto senza rovinare il film, ma dirò che c'è un momento verso la fine del film di cui sono davvero entusiasta, non vedo l'ora che le persone lo vedano", ha recentemente dichiarato il regista Steven Caple Jr. a Box Office Pro. "Prendiamo il termine 'Autobot' e lo portiamo a un livello completamente nuovo. Non posso entrare più in dettaglio, ma c'è un momento emotivamente potente nel terzo atto del film che riconoscerete subito quando lo vedrete al cinema. Faccio molta attenzione a tutti i miei follower su Twitter, anche ai fan pazzi là fuori, quindi cercherò di seguire la loro reazione sui social media dopo l'uscita del film. Penso che il pubblico resterà sorpreso quando lo vedrà sul grande schermo, la nostra sequenza culmine della battaglia alla fine del film ripagherà alla grande l'attesa".