Transformers: Il Risveglio, primo sguardo ai Maximals (FOTO)

I Maximals si preparano a fare il loro debutto in live action in Transformers: Il Risveglio, nuovo capitolo della saga incentrata sui celebri robottoni Hasbro. Le prime immagini sono state diffuse su Twitter dall'account ufficiale del film.

"I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers: Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo.Nell'eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers, i Maximal" si legge infatti nella sinossi ufficiale della pellicola.

L'atteso nuovo capitolo del franchise, Transformers: Il Risveglio, non sarà diretto da Michael Bay, bensì da Steven Caple Jr., e arriverà a giugno nelle sale. Nel cast Anthony Ramos, Pete Davidson, Michelle Yeoh, Ron Perlman, Peter Dinklage e Dominique Fishback.