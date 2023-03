Transformers: Il Risveglio, Dominique Fishback: "Avevo pagine e pagine di idee sul mio personaggio"

Transformers: Il Risveglio arriverà a giugno al cinema, ma una delle sue star, Dominique Fishback, ha raccontato qualcosa in più sulla costruzione del suo personaggio nel film, alla quale ha partecipato attivamente.

Il regista di Transformers: Il Risveglio Steven Caple Jr. sembra piuttosto aperto ai suggerimenti da parte degli interpreti dei personaggi delle storie che dirige, perché nel caso del nuovo film della saga d'azione, ha lasciato spazio di manovra agli attori che, come nel caso di Dominique Fishback, hanno personalmente contribuito alla loro creazione.

A rivelarlo è stato proprio il volto di Elena, "una ricercatrice di artefatti che viene continuamente adombrata dal suo capo, il quale è solito prendersi il merito del lavoro dei dipendenti".

"Potrei anticiparvi che lo stesso approccio che ho utilizzato nella preparazione di The Last Days of Ptolemy Grey, l'ho utilizzato anche per Transformers. Non ci sono state differenze su quel fronte" ha raccontato l'attrice ai microfoni di Collider, quando le viene chiesta qualche anticipazione sul suo personaggio.

"Ricordo di averne parlato con Steven Caple, e di avergli detto 'Senti Steve, sono quel tipo di attrice che vuole dare note e appunti [su storie e personaggi]. Che domande'. E lui mi ha risposto 'Va bene, non fa niente. Puoi mandarmi annotazioni alle due di mattina, non mi interessa'" spiega infatti "Per cui siamo arrivati a un punto in cui gli ho mandato pagione e pagine di annotazioni e idee. Non tutto è stato preso in considerazione poi, ma alcune cose sì, e ne sono orgogliosa".

"Non ho ancora visto il risultato finale, ma sento che posso essere orgogliosa del fatto che ho mostrato tutto il mio sostegno per cose differenti, che magari normalmente non sarebbero state necessariamente inserite in un film d'azione, o in un film di Transformers. Quindi vedremo" conclude.

I primi character poster di Transformers: Il Risveglio promettevano grande azione, e le dichiarazioni degli attori anticipano altrettanto grandi emozioni... Che film ci troveremo davanti in sala? Non resta che scoprirlo.