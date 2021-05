Transcendence: Christopher Nolan ha ceduto il film a Wally Pfister

Christopher Nolan s'imbatté nella sceneggiatura originale di Transcendence mentre stava portando a termine Il cavaliere oscuro - Il ritorno e, prima di iniziare a girare Interstellar, il celebre regista pensò che il film fosse "perfetto" per il debutto registico di Wally Pfister, suo storico direttore della fotografia.

Transcendence: Johnny Depp parla delle sue teorie in una conferenza

Nolan lesse la sceneggiatura originale del film, scritta da Jack Paglen, quando fu inserita all'interno della Black List del 2012 dei migliori copioni non ancora trasposti sullo schermo e pensò immediatamente che sarebbe stato il progetto ideale per spingere il suo direttore della fotografia al grande passo della regia.

In un'intervista con la rivista SFX, Pfister ha ammesso che Nolan, il quale ha lavorato al progetto come produttore esecutivo, ha innegabilmente influenzato il film e la sua regia, aggiungendo però che in cuor suo ha comunque cercato di realizzare il suo primo progetto, non quello di qualcun altro.

Transcendence, Johnny Depp: "In trent'anni il film diventerà realtà"

Transcendence: Johnny Depp parla delle sue teorie in una scena del film

Pfister ha spiegato: "Chris è un grande amico, un mentore, un collaboratore e abbiamo lavorato a stretto contatto per 15 anni... Ma questo non è un film di Christopher Nolan. Spero di aver girato Transcendence come se fosse un mio film e sono certo che lui la pensi allo stesso modo. Chris mi ha aiutato a sviluppare la pellicola all'inizio, indubbiamente, ma in seguito la responsabilità è stata soltanto mia".