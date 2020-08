Johnny Depp protagonista stasera su Rai Movie con i film Transcendence e The Tourist

Appuntamento con Johnny Depp stasera su Rai Movie, protagonista sia di Transcendence, il film in onda alle 21:10, che di The Tourist, il thriller in onda alle 23:10 che lo vede al fianco di Angelina Jolie.

Transcendence, in onda alle 21:10

Will Caster (Johnny Depp) è uno stimato ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale, che sta lavorando a una macchina senziente, capace di ricreare, oltre all'intelligenza artificiale, anche l'intera gamma delle emozioni umane. I suoi esperimenti gli hanno tuttavia procurato molti nemici, specie nelle fila dei movimenti estremisti anti-tecnologia. Quando Will subisce un attentato da parte di questi ultimi, sua moglie Evelyn e il suo amico Max impiantano le sue sinapsi nella macchina da lui stesso creata, provocandone così la "trascendenza". Ma il nuovo Will diverrà un essere assetato di potere. Ambientato negli Stati Uniti nel terzo millennio, Transcendence vede nel cast anche Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany e Cillian Murphy.

The Tourist, in onda alle 23:10

Christian De Sica e Johnny Depp in una scena del film The Tourist

Nel thriller del 2010 Johnny Depp è affiancato da Angelina Jolie e Timothy Dalton. La storia, ambientata in Italia racconta le rocambolesche vicissitudini di Frank, un giovane insegnante americano che decide di compiere un viaggio a Venezia per dimenticare alcune delusioni sentimentali. In treno incontra Elisa, una donna bellissima e misteriosa sorvegliata da Scotland Yard perché ex amante di Alexander Pearce, un abilissimo truffatore ricercato per una colossale evasione fiscale. Frank, inseguendo l'amore, si ritroverà coinvolto in un adrenalinica spirale di intrigo.