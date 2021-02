Transcendence, Johnny Depp: "In trent'anni il film diventerà realtà"

Durante un'intervista con MTV News Johnny Depp, interprete del protagonista di Transcendence, ha parlato del film, dell'intelligenza artificiale e del fatto che, almeno secondo lui, "siamo molto vicini al giorno in cui il tipo di tecnologia che vediamo nel film diventi qualcosa di più della trama di una sceneggiatura hollywoodiana."

Transcendence: Johnny Depp parla delle sue teorie in una scena del film

"Se guardi il film con superficialità vedi una semplice trama fantascientifica", ha detto Depp nell'intervista di MTV. "Ma se scavi un po' più a fondo capisci che la tecnologia che usiamo nel film è molto vicina a diventare una realtà e sarà così nei prossimi 30 anni. La trascendenza diventerà presto realtà."

Johnny, sempre durante l'intervista, ha anche espresso il suo punto di vista sull'intelligenza artificiale: "Beh, non avendo intelligenza, non vedo l'ora di ottenerne un po', la natura non mi interessa, artificiale, superficiale, che differenza fa?"

Transcendence: Rebecca Hall e Johnny Depp in ospedale

A proposito del suo rapporto con la tecnologia l'attore americano, con un tono scherzoso, ha spiegato: "Le cose vanno sempre male, soprattutto tra me e la tecnologia. Non ho abbastanza familiarità con i nuovi dispositivi e sono troppo all'antica per capirci qualcosa. Qualunque strumento debba usare con i pollici, alla lunga, mi fa sentire stupido, quindi cerco di evitarlo il più possibile, per proteggere i miei pollici, ovviamente."