Training Day, svelati dettagli sul prequel prodotto da Warner Bros.

In arrivo il prequel di Training Day, grazie a Warner Bros., film del 2001 diretto da Antoine Fuqua che valse la vittoria di un Premio Oscar al protagonista Denzel Washington e una nomination come miglior attore non protagonista a Ethan Hawke.

In merito a questo prequel di Training Day, sono stati svelati alcuni dettagli da Collider che ha confermato la presenza di Nick Yarborough come sceneggiatore per scrivere una storia ambientata nel 1992, giusto dieci anni prima degli eventi del film del 2001. La storia seguirà le vicende di un giovane Alonzo Harris e partirà due giorni prima dell'emissione del verdetto di Rodney King, che ha generato numerosi disordini in tutta Los Angeles che trasformarono la città in una zona di guerra, distruggendo quasi tutto e cambiando il volto di LA.

Non ci sono ancora dettagli sul possibile cast, anche se si pensa ne possa far parte John David Washington, figlio dello stesso Denzel che a breve vedremo in Tenet, nuova pellicola di Christopher Nolan che arriverà nelle sale nel 2020, che potrebbe interpretare proprio Alonzo Harris.

Il film originale Training Day raccontava le gesta di Jake Hoyt e Alonzo Harris, agenti dell' Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake è appena entrato nel dipartimento, e crede in quello che fa e non ha dubbi sul fatto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Ci penserà il collega veterano Alonzo Harris a cercare di aprirgli gli occhi rivelando tutta la corruzione presente in quell'ambiente.