Tradimento da domenica 16 marzo raddoppia su Canale 5: ecco la nuova programmazione

La soap turca raddoppia alla domenica, andando in onda nel pomeriggio e in prima serata. La serie infatti, con Amici che si avvia verso il serale, si collocherà al posto del talent show.

Buone notizie per i fan di Tradimento, la soap turca trasmessa da Canale 5. A partire da domenica 16 marzo infatti, la serie avrà un doppio appuntamento.

Se infatti finora la domenica significava prima serata, con la fine del pomeridiano domenicale di Amici la dizi ne andrà a occupare la collocazione.

Questo significa che la soap turca verrà trasmessa sia nel pomeriggio che in prima serata.

Tradimento: la nuova programmazione dal 16 marzo

Oylum Yenersoy

Gli episodi, inoltre, continueranno a essere regolarmente trasmessi senza cambiamenti: dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15:05 circa e la domenica in prima serata, a partire dalle 21.30 circa.

A questo punto, si aggiunge il nuovo appuntamento della domenica pomeriggio, cui spetta di traghettare lo spettatore verso la puntata di Verissimo.

La serie e il suo successo su Canale 5

Locandina di Tradimento

Tradimento è una serie composta da due stagioni che, tra colpi di scena e intrighi, racconta le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia.

In Turchia è andata in onda dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024, mentre in Italia è arrivata il 1º dicembre 2024, sull'onda del successo di serie come Terra Amara.

Da quel momento, visti gli ascolti e i costi, Canale 5 ha puntato molto sulla serie, al punto che viene programmata tutti i giorni della settimana.

Quella che stiamo vedendo è la prima stagione, la seconda è ancora inedita. Chiaramente, ora che si aggiunge un ulteriore appuntamento domenicale, gli episodi scorreranno ancora più velocemente. Il finale della prima stagione dunque, si avvicina.

Le riprese sono state effettuate a Istanbul e nei dintorni, in particolare nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata.