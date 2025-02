Tradimento anticipazioni venerdì 14 febbraio: Tarik ancora contro Yesim

Nuovo appuntamento con Tradimento, la serie turca con Vahide Perçin, domani alle 14.10 su Canale 5. L'attenzione ora è tutta su Tarik e Yesim, la cui relazione si è conclusa nel peggiore dei modi. Yesim farà un ulteriore tentativo per riavvicinarsi all'uomo, ma lui è deciso a non perdonarla.

Ma vediamo cosa accadrà.

Locandina di Tradimento

Riassunto dell'episodio precedente

La puntata precedente ha sancito la fine della relazione tra Tarik e Yesim. L'uomo, stanco dei torti che la compagna aveva inflitto a Oylume Guzide l'aveva affrontata; la donna, a sua volta, gli aveva detto di non averlo mai amato e di averlo sposato per interesse. Tra i due è iniziata una discussione che ha portato alla rottura definitiva, dato che entrambi si sono rinfacciati l'un l'altro eventi del passato. Ma tra loro c'è la piccola Oyku.

Yesim

Anticipazioni: Tarik ancora contro Yesim

Nella puntata in onda domani, venerdì 14 febbraio, vedremo Tarik fare un passo indietro. L'uomo infatti, si era ripromesso che non avrebbe mai più fatto vedere Oyku a Yesim, e lo aveva giurato anche a quest'ultima. Oyku però vuole stare con la mamma: davanti alla bambina che lo supplica di farle vedere Yesim, Tarik non può rimanere indifferente. Perciò esaudisce la sua richiesta, rimanendo però fermo nelle sue intenzioni: manterrà la bambina e pagherà l'affitto della casa in cui vivrà con la mamma, ma non vuole più saperne di Yesim. Tarik raggiunge così la donna, che approfitta dell'occasione per mostrargli i segni dell'aggressione di Oylum. Vuole infatti fargli pena, nella speranza sia di riavvicinarsi a lui che di mettere in cattiva luce Oylum ai suoi occhii.

Ma Tarik è irremovibile: non ha nessuna intenzione di perdonare tutto il dolore che Yesim ha causato, né di avere a che fare con i suoi trabocchetti.